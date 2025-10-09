TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste alınan kötü sonuçlarla düşme hattının en dibine demir atan Bucaspor 1928, kritik bir deplasman mücadelesiyle çıkış arayışında. Ligdeki ilk altı haftada sadece bir beraberlik elde edebilen ve son beş karşılaşmadan puansız ayrılan sarı-lacivertli ekip, topladığı tek puanla sıralamanın en altında bulunuyor. Takımın mevcut durumu, taraftarları endişelendirirken, bu zorlu süreçte takımın ligde kalma umutlarını canlı tutacak bir galibiyete olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan (BAY) geçiren İzmir temsilcisi, bu arayı toparlanma ve yeni teknik direktörleri ile adaptasyon sağlamak için kullanma fırsatı buldu.

Düşme hattının iki temsilcisi karşı karşıya

Bucaspor 1928, Pazar günü ligdeki hayati önem taşıyan bir karşılaşmada kendisi gibi düşme potasında bulunan Kepezspor'a konuk olacak. Antalya ekibi Kepezspor, ligde 4 puanla Bucaspor 1928'in hemen üzerinde yer alıyor ve bu mücadele, alt sıraları yakından ilgilendiren altı puanlık bir maç niteliği taşıyor. Kepezspor, ligin ilk altı haftasında galibiyet yüzü görememesine rağmen, geçen hafta aldığı sürpriz deplasman galibiyetiyle (Beykoz Anadolu karşısında) moral bulmuştu. Bu durum, Bucaspor 1928 için deplasmanı daha da zorlu hale getiriyor. İzmir ekibi için bu maç, sadece 3 puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatarak dipten kurtulma mücadelesinde bir başlangıç noktası teşkil ediyor.

Teknik Direktör Doğantez yönetiminde ilk zafer hedefi

Sarı-lacivertli camia, takımın başına yeni getirilen Teknik Direktör Tolga Doğantez yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak kötü gidişata son vermek ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Takımın yaşadığı bu zorlu dönemin temel nedenlerinden biri de transfer yasağı. Sezon başında yaşanan bu yasak nedeniyle kulüp, dağılan mevcut kadrosuna takviye yapamadı. Buna rağmen, Bucaspor 1928 futbolcularının, teknik ekiple birlikte sahaya yansıtacağı mücadele ruhu ve kazanma arzusu, bu kritik deplasmanda alınacak olası bir galibiyetle tüm olumsuzlukları bir nebze olsun unutturabilir.