TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta hafta içi mesaisinde Adana 01 FK’yı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Bucaspor 1928, moral depoladığı bu sonuçla birlikte gözünü yarın oynanacak Elazığspor deplasmanına çevirdi.
Elazığ Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te, hakem Onur Can Dolğun yönetiminde başlayacak.
Bahis soruşturması sonrası ağır cezalar
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Bucaspor 1928’de birçok oyuncuya hak mahrumiyeti cezaları verilmişti. Kadro yapılanmasını doğrudan etkileyen bu kararların detayları şöyle:
Hasancan Yıldız – 9 ay hak mahrumiyeti
Şerif Doğan – 9 ay hak mahrumiyeti
Umut Hepdemirgil – 3 ay hak mahrumiyeti
Ali Emir Pervanlar – 3 ay hak mahrumiyeti
Buğra Akçagün – 45 gün hak mahrumiyeti
Aybars Gök – 45 gün hak mahrumiyeti
Muzaffer Buğra Hotur – 45 gün hak mahrumiyeti
Bu cezalar nedeniyle İzmir temsilcisi, Elazığ deplasmanında önemli eksiklerle sahaya çıkacak.
Doğantez: “Seriyi sürdürmek için savaşacağız”
Teknik direktör Tolga Doğantez, Adana 01 FK karşılaşmasıyla yakalanan çıkışın devam edeceğini vurguladı. Oyuncularının moral olarak yükselişe geçtiğini belirten Doğantez, “Galibiyet serisini sürdürmek adına sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız” dedi.
Düşme hattından çıkış için kritik 90 dakika
Ligde uzun süre galibiyet alamayan Bucaspor 1928, ilk üç puanın ardından çıkışa geçmeyi hedefliyor. Elazığspor deplasmanından alınacak olumlu bir sonuç, sarı-lacivertlileri düşme hattından kurtarma yolunda önemli bir adım olacak.