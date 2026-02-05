Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İlçe Afet Müdahale Planı Toplantısı, bölgedeki risk faktörlerini minimize etmek ve olası kriz anlarında etkin müdahale ağını devreye sokmak amacıyla Mavişehir İlkokulu’nda toplandı. AFAD’dan sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu’nun başkanlık ettiği bu geniş kapsamlı buluşmada, yerel yönetimden mülki idareye kadar tüm paydaşlar, afet yönetiminde "tek vücut" olma kararlılığını sergiledi. Toplantının ana eksenini, kurumlar arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve toplumsal duyarlılığın bir savunma mekanizmasına dönüştürülmesi oluşturdu.

Stratejik planlama ve saha gücü masaya yatırıldı

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci’nin katılımıyla şekillenen oturumda, ilçenin sismik ve çevresel risk haritası analiz edildi. Karşıyaka Belediyesi, çözüm ortağı olduğu 6 ana afet grubuna dair hazırladığı teknik yol haritasını paydaşlara sunarken; belediye bünyesinde yapılandırılan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün çalışmaları takdir topladı.

Vali yardımcısı çorumluoğlu: "Karşıyaka farkındalığıyla öne çıkıyor"

Toplantının genel değerlendirmesini yapan Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, afet yönetiminde üst düzey yöneticilerin konuya olan duyarlılığının, saha başarısının anahtarı olduğunu ifade etti. Karşıyaka’daki yerel yönetimin bu hassasiyeti sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorumluoğlu, ilçenin kendine has farkındalık kültürü ve proaktif yaklaşımıyla afet hazırlıklarında örnek bir profil çizdiğini belirtti. Çorumluoğlu, hazırlıklarda emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, bu disiplinli çalışmanın sürdürülebilir kılınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Demir: "Dersimize iyi çalışmalı ve hazır olmalıyız"

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, son yıllarda bölgede yaşanan deprem, orman yangını ve su taşkını gibi olayları hatırlatarak, küresel iklim krizinin tetiklediği yeni nesil afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin birer ders niteliğinde olduğunu ifade eden Demir, yol haritasının netleştirilmesi ve takip edilmesinin önemine değindi. Kaymakam Demir, kurumların senkronize hareket etme yeteneğinin, kriz anındaki can ve mal kaybını en aza indirecek en temel unsur olduğunu dile getirdi.

Başkan Ünsal: "Kurumsal ve toplumsal dayanışma şart"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin doğal güzelliklerini korumanın ve afet anında çaresiz kalmamanın yolunun organizasyonel güçten geçtiğini belirtti. Belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek yeni bir profesyonel arama kurtarma timi kurduklarını ve Afet Eğitim Merkezi aracılığıyla halkı bilinçlendirdiklerini söyleyen Ünsal, "Birlik içinde çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz" mesajını verdi. Başkan Ünsal, Karşıyaka Belediyesi’nin afet sonrası beklemek yerine, afet öncesi hazırlanmayı ilke edinen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini ve iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.

AFAD’dan "Önlem kültürü" vurgusu

AFAD Müdürü Nazif Ekinci ise müdahale gücü kadar, risk odaklı düşünme yetisinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Afetlerle iç içe yaşama kültürünün sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Ekinci, bireysel tedbirlerin ve "önlem kültürü"nün toplumsal bir refleks haline gelmesi gerektiğini savundu. Ekinci, Karşıyaka’da sergilenen bu ortak aklın, toplumun tüm katmanlarına yayılarak daha dirençli ve bilinçli bir kent yapısının inşasına katkı sunmasını temenni etti.

