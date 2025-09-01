İzmir'in Foça ilçesinde çevre kirliliği, sinek istilası ve dayanılmaz kokular, yaz aylarında artan nüfusla birlikte ilçe sakinlerinin en büyük kabusu haline geldi. Sorunun kaynağı, alınmayan çöpler ve çevresel atıklar olarak gösterilirken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın daha önce yaptığı ve büyük tepki çeken "Çevre atıklarını toplamadım, toplamayacağım" şeklindeki çıkışı, son açıklamasıyla bir kez daha gündeme oturdu. Başkan Fıçı, bu ifadesinin arkasında durduğunu belirterek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Foça halkı isyan etti: "Emeklilik hayallerimiz kabusa döndü"

Yenifoça'nın Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinleri, toplanamayan çöpler ve çevre atıklarının yanı sıra, önceden haber verilmeyen uzun süreli su kesintileri nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Emeklilik günlerini huzurlu bir Ege kasabasında geçirmek için Foça'ya yerleşen birçok vatandaş, mevcut durumdan dolayı "bin pişman" olduklarını ifade etti. Vatandaşlardan Işık Yağcı, 13 yıl önce yerleştiği ilçede yaşadığı sıkıntıları anlatırken, "Bütün yaz susuzlukla mücadele ettik ve hâlâ devam ediyor. Çöplerden, sineklerden ve kötü kokulardan kapımızı, penceremizi açamaz hale geldik. Nefes dahi alamıyoruz. Klima altında yaşamak zorunda kalıyoruz" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Ödenen çevre ve çöp vergilerine rağmen bu durumun yaşanmasının kendilerini yaraladığını dile getiren Yağcı, yetkililere yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti.

Altyapı ve hizmet sorunları mağduriyetleri katladı

Çöp sorununun yanı sıra, su ve altyapı hizmetlerindeki aksamalar da vatandaşların tepkisini artırdı. Işık Yağcı, sürekli ve habersizce kesilen sulara isyan ederek, "Her şey için belediye anons yapıyor, cüzdan kayboldu, yaşlı bulundu anonsları yapılıyor. Bunlar çok güzel. Ama suların kesileceği de duyurulsun" dedi. Vatandaşların, su kesintisi için İZSU'yu aradıklarında belediyeye, belediyeyi aradıklarında ise İZSU'ya yönlendirildiklerini ve bu duruma bir çözüm bulunamadığını söyledi. Yaşanan diğer bir mağduriyet ise, park yapılacağı gerekçesiyle toprak dökülen bir alanın bakımsız ve pis bir tarlaya dönüşmesi oldu. Üç yıldır bu durumun devam ettiğini belirten Yağcı, "Eskiden en azından otluktu ve insanlar oturabiliyordu. Şimdi her türlü hayvanın yuvası haline geldi ve buradan geçemiyoruz bile" diyerek yetkililere bir çözüm çağrısında bulundu.

Başkan Fıçı'dan gelen tepkilere yanıt

Yoğun eleştiri ve sosyal medya tepkileri üzerine bir kez daha açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti. "Yaptığım röportajın kısa bir bölümü alınıp, 'Belediye başkanı çöp toplamıyorum' dedi şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı" diyen Fıçı, kararının arkasındaki iki temel nedeni açıkladı. Birincisi, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eski eşyaları (örneğin çekyatlarını) sokaklara bırakmasının, diğer vatandaşlara saygısızlık olduğunu ve bu tür çevre atıklarını bu yıl toplamama kararı aldıklarını söyledi. Fıçı, bu atıkların bir başkasının konforunu olumsuz etkileme hakkı olmadığını savundu.

Bütçe ve nüfus dengesi: Sorunun temelinde yatanlar

Başkan Fıçı, yaşanan sorunların kaynağında yatan en büyük sorunun bütçe ve nüfus dengesizliği olduğunu da vurguladı. Yaz aylarında 36 bin olan resmi nüfusun 400 binlere ulaştığını belirten Fıçı, "250 kilometrekarelik bir alanda bu kadar büyük bir nüfusun temizliğini, asayişini, tüm ihtiyaçlarını 36 bin kişilik bir bütçeyle karşılamaya çalışıyoruz. Bu, kolay bir iş değil ve zaten toplama şansım yok" dedi. Yasal mevzuatlar çerçevesinde görevlerini yerine getirdiklerini belirten Fıçı, önümüzdeki yılın yaz sezonuna tüm ekip, ekipman ve araç gereçleriyle hazır olacaklarını umut ettiğini söyledi. Ancak bu yıl için çevre atıklarının kalacağını ve bu kararın nedeninin hem sorumsuz vatandaş davranışı hem de mevcut imkanların yetersizliği olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade etti.