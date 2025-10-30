Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, ilçede afet farkındalığını artırmak için kapsamlı eğitim programları yürüttü. Başkan Görkem Duman, “Afet değil, tedbirsizlik can alır” diyerek hazırlıklı toplum hedefini vurguladı.

Buca’da afet hazırlığı seferberliği

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), olası afetlere karşı ilçe halkını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam etti. Eğitimlerde, afet öncesi alınması gereken tedbirlerden afet anında hayatta kalma yöntemlerine kadar geniş bir içerik ele alındı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, eğitimlerin önemine dikkat çekerek hazırlıklı olmanın zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

“Tedbirsizlik can alır”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ekim İzmir depreminin hatırlattığı ortak acıya değinerek şunları söyledi: “Bu coğrafyada yaşanan 30 Ekim depremi hepimiz için bir milat. Afet değil, tedbirsizlik can alır. Biz de yerel yönetim olarak ilçemizi ‘dirençli kent’ vizyonuyla hazırlıyoruz. BUCAKUT, bilinçli toplum oluşturma hedefiyle önemli çalışmalar yürütüyor. Okullarda tatbikatlar yapılmakta, muhtarlarımız ve STK’larımızla işbirliği içinde mahalle mahalle afet farkındalığı yaygınlaştırılmakta.”

Okullarda uygulamalı eğitimler

BUCAKUT ekipleri, düzenli program kapsamında ilçedeki okullarda “Afet Farkındalık Eğitimi” verdi. Öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi durumlarda doğru davranış biçimleri, tahliye yöntemleri ve toplanma alanlarının önemi anlatıldı. Tatbikatlarda “çök–kapan–tutun” tekniği, güvenli alan belirleme ve senaryo uygulamaları, çocukların anlayabileceği sade bir dille gösterildi.

Mahallelerde afet farkındalığı yaygınlaştı

Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları da eğitim sürecinin aktif paydaşı oldu. BUCAKUT, mahalle sakinlerine daha hızlı ulaşmak için muhtarlarla koordineli çalıştı. STK’larla yapılan ortak programlarda İzmir’in depremselliği, hazırlık süreçleri ve arama kurtarma faaliyetlerinin önemi ele alındı.