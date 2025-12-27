Son Mühür/ Seçil Ünlü - Buca Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki parkları kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirerek modern, estetik ve güvenli sosyal alanlara dönüştürdü. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yıpranan oyun grupları elden geçirildi, kırık banklar yenilendi ve bakımsız yeşil alanlar düzenlendi. Mahalle sakinlerinden gelen talepler de dikkate alınarak her yaş grubuna hitap eden fonksiyonel alanlar oluşturuldu.

Yaylacık’taki park elden geçirildi

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yaylacık Mahallesi 191/8 Sokak’ta yer alan ve mahalle sakinleri tarafından “merdivenli park” olarak bilinen alanda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Parktaki oyun ve spor aletlerinin bir bölümü yenilenirken, kullanılabilir durumdaki ekipmanlar bakımdan geçirildi.

Donatılar ve yeşil alanlar yenilendi

Çalışmalar kapsamında çöp kovaları ve banklar değiştirildi, demir korkulukların tadilatı yapıldı. Zemin kaplamasındaki kauçuklar yenilendi; yeşil alanda çim uygulaması gerçekleştirildi, kosa ve budama çalışmaları tamamlandı.

“Parklar mahalle yaşamının merkezidir”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, parkların yalnızca dinlenme alanı olmadığını, mahalle kültürünün yaşatıldığı sosyal merkezler olduğunu vurguladı. Duman, ilçedeki tüm parkların planlanan takvim doğrultusunda modernize edileceğini ve çalışmaların mahalle mahalle süreceğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüş

Yapılan düzenlemelerden memnun kaldıklarını dile getiren Yaylacık Mahallesi sakinleri, çocukların daha güvenli alanlarda vakit geçirdiğini, mahallede nefes alınabilecek nitelikli bir sosyal alan oluştuğunu ifade etti.