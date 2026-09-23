Son Mühür- İzmir Buca’da yollardaki çukurlar ve asfalt seviyesinin altında kalan mazgallar yerel siyasetin tartışma konusu oldu. AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Oygur, ilçedeki mazgal sorununa dikkat çekmek için ezber bozan bir hamleye imza attı.

Sözle uyarmanın ötesine geçen Oygur, sokak sokak gezip bir mazgalın etrafını kendi imkanlarıyla doldurarak yol hizasına getirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan meclis üyesi, Buca Belediyesi’ne uygulamalı mesaj verdi.

"Sadece söylemedik, nasıl yapılacağını gösterdik"

Sosyal medya platformlarında yayınladığı video ile Buca Belediyesi yönetimine ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer’e seslenen Hüseyin Oygur, mazgalların yol seviyesinin altında kalarak çukur oluşturduğunu ve bunun hem sürücüler hem de yayalar için tehlike saçtığını belirtti.

Yol seviyesine uygun şekilde düzeltilen mazgalın önünde çekilen videoda Oygur, şu ifadelere yer verdi:

"Buca’mızdaki mevcut mazgalların yol hizasıyla aynı seviyeye getirilmesi gerektiğini daha önce dile getirmiştik. Sadece söylemekle kalmadık; nasıl olması gerektiğini göstermek için bir mazgalı örnek olarak yol hizasına uygun şekilde biz yaptık. Ardından kalan mazgalların da aynı şekilde düzenlenmesi için Buca Belediyemize resmi talebimizi ilettik."

Top Buca Belediyesi’nde

Uygulamalı tepkisiyle dikkat çeken AK Parti'li meclis üyesi, paylaşımının sonuna "Biz üzerimize düşeni yaptık, örneğini gösterdik. Şimdi sıra Buca Belediyesi'nde" notunu düştü.

Vatandaşların daha güvenli ve düzenli yollara kavuşması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayan Oygur'un bu hamlesine Buca Belediyesi cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.

