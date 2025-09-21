Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik spor faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni dönemde açılacak olan ücretsiz kick boks ve futbol kurslarıyla, Bucalı gençlerin spora olan ilgisini artırmayı ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu kursların gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra, sosyal ve psikolojik gelişimlerine de katkı sunacağını belirtti.

Sporla gelecek inşa ediliyor

Başkan Duman, sporun gençlerin hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım çalışması gibi değerleri de öğrettiğini biliyoruz. Bu ücretsiz kurslar sayesinde, Buca'daki her çocuğun bu imkanlardan faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı, mutlu ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır” şeklinde konuştu. Bu kurslarla, Buca'da daha sağlıklı ve sosyal bir neslin yetişmesi için önemli bir adım atılıyor.

Başvuru koşulları ve kayıt tarihleri

Kurslara katılmak isteyen sporseverler için kayıt süreci belirlendi. Kick boks kursları için başvurular, 22 Eylül Pazartesi günü Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda alınmaya başlanacak. Bu kurslara 2008-2017 doğumlu çocuklar ile yetişkin kadınlar katılabilecek. Kick boks eğitimleri, katılımcılara temel savunma tekniklerinin yanı sıra özgüven ve disiplin kazandırmayı hedefliyor.

Futbol kursları ve eğitim yaklaşımı

Buca Belediyesi'nin popüler spor branşlarından biri olan futbol için de yeni dönem kayıtları başladı. Ücretsiz Futbol Kış Spor Okulu için başvurular, yine 22 Eylül Pazartesi günü Yenigün Spor Tesisleri'nde başlayacak. Futbol kurslarına yalnızca 2014-2017 doğumlu çocuklar başvurabilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek derslerde, çocukların fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, takım bilinci, iletişim ve iş birliği becerilerini de öğrenmeleri hedefleniyor. Bu sayede, çocuklar sadece futbol oynamayı değil, aynı zamanda takım ruhunu da deneyimleme fırsatı bulacaklar.