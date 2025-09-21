Amatör balıkçıların gece boyunca Ege sularında avladığı taze balıklar, aracısız bir şekilde balık severlerle buluşuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan mezat, hem balıkçılar hem de vatandaşlar için büyük bir coşkuya dönüşüyor.

Mezat Nasıl İşliyor: Avdan Tezgaha Yolculuk

Yaklaşık 70 tekneden oluşan Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçılar tarafından avlanan deniz ürünleri, Mavişehir Sahili'ndeki barınağa getiriliyor. Burada türlerine göre ayrılan balıklar, önce toptan satışa sunuluyor. Alıcı bulamayan balıklar ise mezat alanına taşınarak tek tek tartılıp kilo üzerinden satışa çıkarılıyor. Mezat sırasında kıyasıya pazarlıklar yaşanırken, balığın türüne ve tazeliğine göre fiyatlar 300 TL'den başlayıp 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kooperatiften "Güvenli Balık" Garantisi

Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Erbap, 2001 yılından beri bu mezatı sürdürdüklerini belirterek, bu işi bir halka hizmet olarak gördüklerini ifade etti. Erbap, fiyatların ana balıkhanelerden alındığını ve uygun olduğunu söyledi. Ayrıca İzmir Körfezi'nin kirliliğine dair endişeleri gidermek için, "Bizim balıklarımızın tamamı dış körfezden gelir. İç körfezle hiçbir alakamız yoktur. Vatandaşlarımız balıklarını gönül rahatlığıyla yiyebilirler" diyerek tüketicilere güvence verdi.

"Taze ve İlk Elden Alıyoruz"

Taze balık almak için Manisa'dan gelen Hasan Yöyen, "Buradaki fiyatların, Manisa'ya göre en az yüzde 10-20 daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Taze balık olduğunu söylüyorlar, mutlaka öyledir ki herkes buraya rağbet ediyor" diye konuştu. Düzenli olarak mezata katılan Tuba Yılmaz ise, "Biz devamlı geliyoruz. Burası balıkçı kooperatifi. Burada deniz balığı var, pazarda deniz balığı bulamazsınız. Buradaki levreklere dikkat ettiyseniz solungaçları hareket ediyor. Balıklar canlı yani. Taze ve ilk elden almış oluyoruz" diyerek mezatın farkını ortaya koydu.