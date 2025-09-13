Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ankersen, takıma verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür ederek, ilk dört haftalık performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Transfer döneminde doğru adımlar attıklarını düşündüğünü belirten başkan, kadro derinliğini artırmak için planlanan 1-2 oyuncunun ise transferini tamamlayamadıklarını ifade etti. Ankersen, bu durumun takımın genel hedeflerini etkilemeyeceğini ve mevcut kadroya olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

"En iyi günlerini yaşamış değil, önünde olan oyuncuları istiyoruz"

Başkan Ankersen, Göztepe'nin transfer politikasının temel felsefesini detaylandırdı. "Belirli bir oyun tarzımız ve teknik direktörün de belirli bir antrenman tarzı var" diyen Ankersen, transfer edilecek oyuncuların öncelikle bu sisteme uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. "Oynamak istediğimiz futbolu sahada gösterebilmemiz için gerekli dinamizme sahip olmayan tek bir oyuncuyu bile takımda bulundurmamız mümkün değil. Bu bizim ilk kriterimiz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, sadece yetenekli değil, aynı zamanda takımın kolektif yapısına katkı sağlayacak karakterde oyuncuların tercih edildiğini gösteriyor. Ankersen, ikinci olarak oyuncuların mentalitesine dikkat çektiklerini söyledi. "Geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde olan oyuncuları istiyoruz. Bu her zaman yaşla alakalı değil. Burada önemli olan zihniyet ve oyuncuların buraya sadece para için değil gerçekten gelişmek için gelmek istemesi gerekiyor" sözleriyle, kariyerinin zirvesine çıkmaya hevesli ve gelişim odaklı oyuncuları aradıklarını belirtti.

Finansal sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonu

Ankersen, transferde finansal dengenin de korunduğunu vurguladı. Yapılan satışlar sayesinde artık yeni yatırımlar yapabilecek fonlara sahip olduklarını ve bu fonları kullanmaya istekli olduklarını dile getirdi. Başkan, mevcut maaş politikalarını bozmadan, yetenekli ve potansiyelli genç oyunculara yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bu yaklaşım, kulübün hem sportif başarıyı hem de finansal sürdürülebilirliği bir arada hedeflediğini gösteriyor. Ankersen, takıma ve teknik direktör Stanimir Stoilov'a olan güveninin tam olduğunu bir kez daha yineleyerek, gelecek için umutlu olduklarını belirtti.