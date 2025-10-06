Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nde Başkan Görkem Duman ve özellikle Üzümkent Genel Müdürü Barış Özreçber başta olmak üzere yönetim ekibine yönelik tepkiler her geçen gün artıyor.

İSTİFANIN PERDE ARKASI

Geçtiğimiz hafta yapılan meclis toplantısının birinci oturumunda CHP’li Meclis Üyesi İsmail Yüzer’in partisinden istifa etmesi, belediye içindeki rahatsızlığın fitilini ateşlemişti. Yüzer’in istifasının perde arkasında, belediyedeki yönetim anlayışına duyduğu memnuniyetsizlik olduğu öğrenildi.

BAŞKAN DUMAN'A PARTİSİNDEN KRİTİK SORULAR

Bugünkü meclis oturumu öncesinde de tansiyonun düşmediği belirtilirken, CHP grubunda yapılacak toplantının oldukça hararetli geçmesi bekleniyor. Bazı meclis üyelerinin, ödenmeyen işçi maaşları, arsa satışları ve şeffaflık eksikliği gibi konularda Başkan Duman’a doğrudan sorular yönelteceği ve bu konularda açık yanıtlar talep edeceği iddia edildi.

Parti kulislerinde, Duman’ın yönetim tarzına dair eleştirilerin giderek yaygınlaştığı ve önümüzdeki günlerde yeni istifaların da gündeme gelebileceği konuşuluyor.