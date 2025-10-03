Son Mühür/ Emine Kulak- KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, Buca Belediyesi önünde emekçilerin maaş alacaklarıyla ilgili eylem gerçekleştirdi. Sendika, belediye yönetiminin 2 Ekim itibariyle ödeme yapılacağına dair verdiği sözün yerine getirilmediğini açıkladı.

Belediye Emekçileri Ödenek Bekliyor

Sendika açıklamasında, “5 aydır alacaklarımızla ilgili defalarca görüşme yaptık, her defasında ödeme sözü aldık. Ancak vaatler yerine getirilmedi” ifadelerine yer verildi. Belediye emekçileri, ekonomik kriz gerekçesiyle TİS alacaklarının ödenmemesinin ciddi mağduriyet yarattığını belirtti.

Mali Kriz Gerekçesi Kabul Edilemez

KESK, İller Bankası ödeneklerinin kesintili geldiği ve hükümetin belediyeler üzerinde mali baskı kurduğunu bildiğini ancak bunun, maaş ödemelerini geciktirmek için bir gerekçe olamayacağını vurguladı. Sendika, belediye yönetimine “verilen sözü tutun” çağrısında bulundu.

Haklarımızın Peşindeyiz

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, “Hiçbir gerekçe emekçiye verilen sözün çiğnenmesini meşrulaştıramaz. Haklarımızı alıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek eylemlerini büyüteceklerini duyurdu.