Son Mühür - Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen 7. Dünya NanbuDo Şampiyonası’nda Karşıyakalı sporcular önemli başarılar elde etti. Sadık Ümit Bilbay 2 bronz ve 1 gümüş, Dr. Ahmet Can Kapçak ise bronz madalya kazandı.

Kazablanka’da büyük mücadele

26-27 Eylül 2025 tarihlerinde Fas’ın Kazablanka kentinde, 20 ülkenin katılımıyla Uluslararası NanbuDo Federasyonu tarafından 7. Dünya NanbuDo Şampiyonası düzenlendi. Türkiye’yi temsil eden Karşıyakalı sporcular, turnuvada gösterdikleri performansla öne çıktı.

Veteran kategorisinde 3 madalya

Veteran kategorisinde yarışan kıdemli antrenör Sadık Ümit Bilbay, şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Bilbay, farklı kategorilerde 2 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı.

Kapçak dünya üçüncüsü oldu

Büyükler kategorisinde mücadele eden CHP Karşıyaka Gençlik Kolu’nun geçmiş dönem başkanlarından ve antrenör Dr. Ahmet Can Kapçak ise dünya üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.