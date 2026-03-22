Son Mühür- Buca Belediyesi’nin “Köşe Bucak Sağlık” projesi, ilçedeki tüm mahallelerde sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürmeyi hedefliyor. Belediye ekipleri, yaşam kalitesini artırmak ve hastalıkları erken tespit etmek amacıyla her hafta farklı bir mahallede ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıyor. Projenin ilk durakları Göksu ve Yeşilbağlar Mahallesi olurken, 23–27 Mart tarihleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığı’nda hizmet verilecek.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Amacımız yalnızca hastalıklarla mücadele etmek değil, koruyucu sağlık anlayışıyla sorunları başlamadan önlemek” dedi. Proje kapsamında muhtarlık binalarında kurulan sağlık noktalarında şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, vatandaşlara sonuçlar hakkında bilgilendirme sağlanıyor. Hizmetler hafta içi 09.30–12.30 ve 13.30–16.30 saatleri arasında sunulacak.