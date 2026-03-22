Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Selin Filiz, akademik başarısını profesyonel voleybol kariyeriyle birleştirerek genç sporculara örnek oluyor. Geçtiğimiz sezon İzmir DSİ formasıyla şampiyonluk yaşayan genç yetenek, hem sahada hem de hukuk kürsüsünde zirveyi hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Selin Filiz, eğitim hayatı ile profesyonel voleybol kariyerini başarıyla birlikte yürütüyor. Geçtiğimiz sezon İzmir DSİ takımıyla 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan genç sporcu, disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Spor hayatına 5 yaşında jimnastikle başlayan ve üniversitede voleybola yönelen Filiz, akademik başarıları ile sportif hedeflerini aynı çizgide buluşturuyor. İzmir DSİ (Devlet Su İşleri Spor) altyapısında yetişen ve üniversite sınavı döneminde kısa süre ara verdiği voleybola profesyonel olarak dönen Filiz, geçen sezonu kupa ile tamamladı. Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı’nda da 3 yıldır oynayan genç sporcu, üniversite takımıyla Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası’nda ikincilik gururu yaşadı.

Eğitim ve spor arasındaki denge

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Selin Filiz, öğrencilikle profesyonel sporculuğu birlikte sürdürmenin özveri gerektirdiğini söylüyor. 4 ay içerisinde 35 lig müsabakasında görev alan genç sporcu, bu sürecin hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmesini sağladığını belirterek, "Hukuk fakültesindeki eğitimimle birlikte yoğun antrenman ve maç takvimini yönetmek bazen yorucu olabiliyor. Ancak voleybolu bir yaşam tarzı olarak görüyorum. İleride icra edeceğim hukuk mesleğinin bana verdiği güç, zorluklarla mücadele etmemde en büyük motivasyon kaynağım oluyor" diyor.

Sahadaki başarı ve takım ruhu

2025-2026 sezonunda İzmir DSİ formasıyla mücadele eden Selin Filiz, yaş ortalaması oldukça genç kadroyla önemli bir başarıya imza attıklarını belirtiyor. Final Grubu’nu lider tamamlayarak şampiyon olan takımın oyuncusu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Filiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok zorlu süreçleri geride bırakarak şampiyonluğa ulaştık. Bu başarının büyüklüğünü sanırım zamanla daha iyi anlayacağız. Takım arkadaşlarımın ve bizi destekleyenlerin emeği çok büyük, hepsine teşekkür ediyorum. Gelecekte hem iyi bir hukukçu hem de başarılı bir voleybolcu olarak anılmak istiyorum. Eğitim hayatım süresince Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı ile yeni başarılar elde etmeyi hedefliyorum. Bugünlere gelmemde en büyük pay annem ve babama ait. Onlara teşekkürü borç biliyorum."