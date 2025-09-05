Son Mühür / Merve Turan - İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat takviminin öne çıkan mekanlarından Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, etkinliklerin dördüncü gününde ünlü komedyen Ali Congun’u ağırladı. Kendine has üslubu, gözlem yeteneği ve sahnedeki doğal samimiyetiyle dikkat çeken Congun, “Adliye Çayı” adlı gösterisiyle izleyicilere keyifli bir akşam sundu.

Gündelik hayat sahneye taşındı

Yaklaşık 80 dakika süren performansta Congun, adliye koridorlarından çay ocaklarına kadar uzanan günlük yaşamın ilginç detaylarını sahneye taşıdı. İzleyiciler, hem tanıdık hem de sıra dışı anların işlendiği gösteri boyunca kahkahalara boğuldu.

Ücretsiz etkinlikler 8 Eylül’e kadar devam edecek

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Program 8 Eylül’e kadar sürerken, 5 Eylül’de Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansıyla sahnede olacak. 6 Eylül akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist”, 7 Eylül günü Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül akşamı ise Tahsin Hasoğlu’nun gösterileri sanatseverlerle buluşacak.