Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen istihdam garantili pastacılık kurslarının ilk dönemi başarıyla tamamlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede 300 saat süren eğitimleri tamamlayan 40 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Başvuru yoğunluğu

Kursa toplam 213 kişi başvurdu. Mülakat sürecinin ardından 36’sı kadın, 4’ü erkek olmak üzere 40 kursiyer programa kabul edildi. Katılımcılar, pastacılık ve unlu mamuller alanında kapsamlı ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonunda kursiyerler kalfalık belgesi almaya hak kazandı.

İstihdam yolu açıldı

Program, mesleki eğitimle birlikte istihdam desteği sunmasıyla dikkat çekti. Mezunlardan 24 kursiyer özel sektörde işe başladı, 2 kursiyer ise kendi işletmesini açma sürecine girdi. Ayrıca kursta eğitim gören 14 uluslararası koruma statüsündeki birey, proje kapsamında sosyal uyum açısından önemli bir örnek oluşturdu.

Renkli final, şehir temalı pasta yarışması

Sertifika töreninde düzenlenen “Şehir Temalı Pasta Yarışması” büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin tasarladığı pastalar hem sunum hem konsept açısından beğeni topladı. Yarışmanın sonuçları şöyle oldu:

1.’lik: İzmir temalı pasta

2.’lik: Bodrum evleri temalı pasta

3.’lük: İç Anadolu temalı pasta

Yeni dönem yakında

Eğitimler Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi, 18-40 yaş arası bireyleri meslek sahibi yapmayı hedeflerken, özellikle kadınların istihdamını desteklemeyi sürdürüyor. Yeni dönem başvurularının kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.

“Kadınların üretimde yer almasını önemsiyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kursun önemine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çiğli’de kadınların ve gençlerin iş hayatına katılımını desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. 24 kursiyerimizin istihdama dahil olması ve 2 kursiyerimizin kendi iş yerini açmaya hazırlanması bizler için gurur verici. Amacımız, herkesin kendi ayakları üzerinde durabildiği, ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiği bir Çiğli oluşturmak.” Başkan Yıldız, yeni dönem kurslarıyla daha fazla vatandaşa ulaşacaklarını ifade etti.