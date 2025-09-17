İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Atatürk Spor Lisesi’nde iddiaya göre 15 yaşındaki bir öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından pencereden sarkıtıldıktan sonra yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kolunda parçalı kırık oluşan ve ameliyat edilen öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi.

8 Metreden Düştü

11 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi’ndeki okulda yaşanan olayda 9’uncu sınıf öğrencisi S.K., sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itilerek pencere önündeki gaz beton üzerine düştü. İçeri girmeye çalışırken bastığı gaz betonun çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine düşerek yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.’nin kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aile Tepkili

Yaşadıklarını anlatan S.K., arkadaşı S.E.S.’nin kendisinden özür dahi dilemediğini söyleyerek şikâyetçi olduklarını açıkladı. S.K.’nin halası Zehra Külcüler ise olayın ardından karşı taraftan kimsenin kendilerini aramadığını, okul yönetiminin de yeterli önlem almadığını belirterek hem öğrenci hem de okul yönetimi hakkında yasal süreç başlattıklarını ifade etti.

Okuldaki Önlemler Tartışılıyor

Külcüler, okulda güvenlik demiri ve koruyucu file gibi tedbirlerin bulunmadığını vurgulayarak “Bu şaka olamaz. Çocuğum ölümden döndü” dedi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, S.K.’yi ittiği öne sürülen sınıf arkadaşı S.E.S.’nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.