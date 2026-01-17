Son Mühür/ Beste Temel - Buca Müteahhit ve İş Adamları Derneği’nin (BUMİDER), Buca Belediyesi Gölet Tesisleri’nde düzenlediği yemeğe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman katıldı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, BUMİDER Başkanı Murat Sinat, Buca Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda iş insanı katılım sağladı.

Kentsel dönüşüm vizyonu paylaşıldı

Gecede konuşan Başkan Görkem Duman, Buca için belirlenen kentsel dönüşüm vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Şeffaf yönetim, doğru planlama ve sektörle kurulacak güçlü iş birlikleriyle Buca’nın daha güvenli bir geleceğe taşınacağını belirten Duman, ruhsat ve imar süreçlerinde öngörülebilirliğin esas alındığını ifade etti.

“Belirsizlik hem belediyeyi hem yatırımcıyı yorar”

Göreve geldikleri günden itibaren ruhsat ve imar süreçlerinde şeffaflığın artırıldığına, teknik birimlerin güçlendirildiğine dikkat çeken Duman, plansızlık yerine öngörülebilirliği esas alan bir yönetim anlayışının benimsendiğini söyledi. Belirsizliğin hem yerel yönetimleri hem de yatırımcıları zorladığını vurgulayan Duman, bu nedenle kentsel dönüşüm süreçlerinin açık, net ve güven veren bir zeminde yürütüldüğünü ifade etti.

“Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemek değildir”

Kentsel dönüşüme bakış açılarının yalnızca yapı yenilemeyle sınırlı olmadığını dile getiren Başkan Duman, sürecin güvenli yapılar, yaşanabilir mahalleler ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte ele alındığını kaydetti. Vatandaş rızasının temel öncelik olduğunun altını çizen Duman, kentsel dönüşümün toplumsal mutabakatla hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

“Müteahhitler sürecin merkezinde”

Başkan Duman, müteahhitleri sürecin karşısında değil, merkezinde gördüklerini açık şekilde ifade etti. “Buca’nın geleceği ne yalnızca belediyenin ne de yalnızca sektörün omuzlarında. Bu gelecek birlikte kurulacak. Buca’yı birlikte dönüştüreceğimiz günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum” sözleriyle ortak akıl vurgusu yaptı.