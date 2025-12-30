Son Mühür- Yeni yıla sıkıntılı bir giriş yapma sinyaller veren Buca Belediyesi'nde temizlik işleri de dahil yaklaşık 2 bin emekçi ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek iş bıraktı.

Geçtiğimiz yaz mevsimine damga vuran çöp dağlarının yeniden oluşma riskinden endişe edildiği süreçte sorunu nasıl çözeceği merakla beklenen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yılbaşı tatiline çıkması kafaları karıştırdı.

Görkemli Buca'dan Görkemli Phuket'e...



31 Mart sürecinde ''Görkemli Buca'' sloganlarıyla göreve seçilen Başkan Duman'ın işçilerin eyleme başladığı saatlerde Türkiye'den binlerce kilometre uzakta dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri olan Phuket Adası'nda tatilde olduğu ortaya çıktı.



AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda Görkem Duman'ı kız arkadaşıyla birlikte gösteren görüntülere dikkat çekerek,

''Videonun başında arkada yürüyen iki kişi var. Var mı bu pastacıyı tanıyan'' diyerek Görkem Duman'a göndermede bulundu.

''Senin zihniyetin bu kadar'' sözleriyle Başkan Duman'a yüklenen Balyemez, ''Vicdanını kurusun. Buca emekçisi yalnız değildir'' mesajı verdi.



10 Ocak'a kadar ödeme zor görünüyor...



Kasım ayı maaşlarını henüz alamayan emekçilerin isyanına rağmen Buca Belediyesi'nin ödemeler konusunda nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor. İller Bankası'ndan 10 Ocak tarihine kadar gelmesi beklenen para dışında bir kaynak bulunup bulunmayacağı belirsiz. Buca'nın yaz aylarından sonra bir kez daha çöp dağlarıyla karşılaşma riski endişe yaratıyor.

