İzmir genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, tehlikeli materyaller ele geçirildi.

Operasyon savcılık koordinesinde yürütüldü

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

MİT destekli çalışma sonucu 40 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın desteğiyle sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çok sayıda silah ve örgütsel materyal ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda silah ve kesici alet bulundu. Ele geçirilenler arasında örgütsel yayınlar ve dijital materyallerin yanı sıra; döner bıçağı, hançer, yıldız şeklinde kesici aletler, çeşitli bıçaklar, baltalar, oraklar, fırlatma bıçakları, katana/kılıç, çelik tel sargılı sopa ve 187 adet tabanca fişeği yer aldı.

Aranan yabancı uyruklu şahıslara da yakalama

Öte yandan güvenlik birimlerinin 22-28 Aralık tarihleri arasında yürüttüğü ayrı çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan toplam 29 yabancı uyruklu şahsın da yakalandığı öğrenildi.

Soruşturmalar çok yönlü sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken, güvenlik güçlerinin kent genelinde terör örgütlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Operasyonların, kamu güvenliğinin sağlanması ve olası tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi.