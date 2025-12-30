Son Mühür / İzmir’de Alsancak Çimento Anonim Şirketi ile şirket ortağı olduğu belirtilen Gökhan Gök hakkında açılan konkordato davasında mahkemeden yeni bir karar çıktı. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Alsancak Çimento A.Ş. ile Gökhan Gök’ün taraf olduğu konkordato davasının 25 Aralık 2025 tarihinde yapılan duruşmasında, daha önce verilen geçici mühlet kararının uzatılmasına hükmedildi. Mahkeme, şirket ve Gökhan Gök hakkında tanınan geçici mühletin 3 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

İhtiyati tedbirlere aynen devam

Öte yandan, mahkemenin 3 Ekim 2025 tarihli tensip ara kararında yer alan ve konkordato süreci kapsamında alınan ihtiyati tedbirlerin aynen devam etmesine hükmedildi.

Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu

Dosyada bir sonraki duruşmanın ise 26 Şubat 2026 günü saat 11.45’te yapılacağı bildirildi. Geçici mühletin uzatılmasına ilişkin karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan edilerek ilgililere tebliğ edilmiş sayıldı.