Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın, şoför esnafı ve esnaf odalarıyla birlikte UKOME nezdinde yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Asarlık–Menemen dolmuş hattının Menemen Devlet Hastanesi güzergâhına eklenmesine onay çıktı. Böylece bölge sakinlerinin hastaneye tek dolmuşla ulaşım talebi karşılandı.

Esnaf ve vatandaş talebi karşılık buldu

Geçtiğimiz ay şoför esnafı ve ilgili oda temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Pehlivan, Asarlık Mahallesi sakinleri ile dolmuş esnafının talebini gündeme taşımıştı. Yapılan görüşmeler ve teknik değerlendirmelerin ardından güzergâh düzenlemesi hayata geçirildi.

“Artık iki vesait yok”

Kararın ardından Asarlık’ta dolmuşçu esnafıyla bir araya gelen Başkan Aydın Pehlivan, hizmetin bölge halkı açısından önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti. Pehlivan, yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların hastaneye tek dolmuşla ulaşım sağlayacağını vurguladı.

İlk seferi Başkan Pehlivan yaptı

Güzergâh değişikliğinin ardından Asarlık–Menemen hattında ilk sefer gerçekleştirildi. İlk gün için alınan ücretsiz sefer kararı kapsamında direksiyon başına geçen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yeni hatta bizzat hizmet verdi. Minibüse binen vatandaşlar, yeni güzergâhtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.