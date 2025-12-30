Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın doğum günü pastasında yer alan "İl olma yolunda bir dilim mola..." yazısı üzerinden Aliağa Belediyesi'nin Türkiye'nin 82. il olması isteği üzerine gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"HAYALPERESTÇE DAVRANIYOR"

Ben Aliağalı ve Bergamalı yurttaşlarımızın iradesine saygı duyacağını belirten Tugay, "Aliağa Belediye Başkanına doğum günü hediyesi olarak değil, o bölgenin hayrına olacaksa “hayır” demem. İzmirli olmak, İzmir’in ilçesi olmak bir itibar meselesidir; kolay sahip olunmaz. Çok sayıda insan İzmirli olmak istiyor. Biz Aliağa ve Bakırçay bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Yeni bir düzen oturtmak kolay değil. Aliağa Belediye Başkanı hayalperestçe davranıyor. Ben de doğum gününü kutluyorum; yeni yaşında daha aklı başında laflar etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİT DAVRANIYORUZ"



Siyasi görüş hakkında ayrım yapmadığını söyleyen Tugay, "Halkla, muhtarlarımızla ve meclis üyelerimizle iletişim halindeyiz. Hizmet konusuna siyasetin üstünde bakarak, “kimi seçtiniz” diye sormadan, bize ulaşan insanlarımıza eşit davranıyoruz. Kimin hangi siyasi görüşte olduğu, kökeni ya da inancı ile kesinlikle ilgilenmiyorum. Hiçbir ilçemizi diğerinden ayırmıyoruz. Geçmişte geri kalmış ilçelerimize tabii ki daha yakın olmak istiyoruz, bu nedenle daha fazla gidip geliyoruz. Amacımız, her yerde vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak" dedi.