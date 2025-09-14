Son Mühür- Buca Belediyesi’nde çalışan Genel-İş üyesi işçiler, Haziran ve Temmuz maaşlarının yanı sıra geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı. İşçiler, belediye binasında başlattıkları işgal eylemini altı gündür aralıksız sürdürüyor.

Belediye binasında nöbetleşe kalan işçiler, 5 gecedir binayı terk etmiyor. İş bırakma eylemi nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere pek çok belediye hizmeti aksıyor.

Ödeme yapıldı ama eylem bitmedi

Belediye yönetimi, işçilerin alacaklarına karşılık olarak dün bir ödeme gerçekleştirdi. Buna göre işçilerin Haziran ayı maaşının tamamı, Temmuz maaşının ise bir kısmı yatırıldı. Ancak sendika, Temmuz maaşının kalan kısmı ödenene kadar eylemlere devam edeceklerini duyurdu.

İşçilerin en düşük alacağının 200 bin TL civarında olduğu ifade edildi.

Duman: Yüzde 15’i kaldı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, devam eden eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eyleme başladıkları gün toplam alacakları iki maaştı. Dün gece saat 00.00 itibariyle maaşların, 1.84’ü yani yüzde 85’ini yatırdık. Yüzde 15’lik bir alacakları kaldı. Onu da 19 Eylül’e kadar yatıracağımızı beyan ettik. Ona rağmen kendileri eyleme devam edeceklerini söylediler"