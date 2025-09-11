Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başlayan belediye işçilerinin işgal eylemi üçüncü gününe girdi. Belediye binasını terk etmeyen işçiler, hakları ödenmeden binadan ayrılmayacaklarını belirtiyor.

Eylem, Buca Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerinin maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarını üç aydır alamadığı iddialarıyla 9 Eylül’de başlamıştı. İlk gün belediye binası önünde toplanan işçiler, daha sonra binaya girerek işgal eylemine geçti. Şu anda belediye binası içeriden ve dışarıdan işçiler tarafından tamamen kontrol altında tutuluyor.

“HAKLARIMIZ ÖDENMEDEN BU BİNADAN AYRILMAYACAĞIZ”

Eylemci işçiler adına konuşan sendika temsilcisi, “En az üç aydır maaş alamıyoruz. Kira, fatura, mutfak gideri... Her şey birikti. Belediye yönetimi bize söz verip oyalıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. İki maaş ödenmeden bu binadan çıkmıyoruz” dedi.

Sendika, belediye yönetiminin önerdiği kademeli ödeme planını yetersiz bulduğunu açıkladı. İşçiler kararlılıkla işgal eylemini sürdürüyor.

TEMİZLİK HİZMETLERİ DURDU, ÇÖPLER BİRİKTİ

Eylem nedeniyle ilçedeki birçok hizmet de aksadı. Özellikle temizlik işlerinin durması sonucunda, Buca sokaklarında çöp yığınları oluşmaya başladı. Buca'da oturan ilçe sakinleri kötü kokudan ve hijyen sorunlarından şikâyet ederken, belediyeye tepki gösterdi.