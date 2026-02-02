Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Metrosu’nun Fahrettin Altay İstasyonu’nda yürütülen makas değişim çalışmaları tamamlandı.
Çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulan Fahrettin Altay–Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro seferleri, 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmete açıldı.
Makas sistemleri yenil endi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda kent genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İzmir Metrosu’nun Evka-3–Narlıdere Kaymakamlık hattında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Fahrettin Altay İstasyonu’ndaki makas sistemleri, sefer güvenliğini artırmak amacıyla yenilendi.
Seferler geçici olarak durdurulmuştu
25 Ocak Pazar günü başlatılan çalışmalar süresince Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durduruldu. Altyapı yenileme çalışmaları boyunca yolcu güvenliği öncelikli tutuldu.
Ulaşım ESHOT otobüsleriyle sağlandı
Metro seferlerinin yapılamadığı süreçte yolcuların ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 552 numaralı otobüs hattı devreye alındı. Alternatif ulaşım uygulamasıyla bölgede toplu ulaşım kesintisiz şekilde sürdürüldü.
Yarıyıl tatilinin bitimiyle seferler normale döndü
Yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla çalışmalar planlandığı şekilde tamamlandı. Yenileme çalışmalarının ardından Fahrettin Altay–Narlıdere Kaymakamlık hattında metro seferleri yeniden normale döndü.