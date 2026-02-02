İzmir’in Karabağlar ilçesinde sabah saatlerinde toplu taşıma güvenliğini sarsan korku dolu anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bir ESHOT otobüsü, sefer gerçekleştirdiği sırada bir anda alevlere teslim oldu. Şehrin işlek noktalarından birinde meydana gelen olayda, alevlerin gökyüzüne yükseldiği dakikalar çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle takip edildi.

Karabağlar’da seyir halindeyken alevler yükseldi

Olay, sabah saat 10.00 sularında Karabağlar ilçesine bağlı Yurdoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 193 hat numaralı Yurdoğlu – Konak güzergahında rutin seferini yapan belediye otobüsü, son duraklar mevkisi olan 3948/9 Sokak üzerinde ilerlediği esnada motor bölümünden dumanlar çıkarmaya başladı. Henüz kesinleşmeyen bir teknik arıza nedeniyle başladığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek aracın gövdesini sarmaya başladı. Durumu fark eden deneyimli şoför, soğukkanlılığını koruyarak aracı güvenli bir noktada durdurdu.

Şoförün dikkati olası bir facianın önüne geçti

Yangının başlangıç anında otobüsten yükselen dumanları aynadan fark eden ESHOT sürücüsü, büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Aracı derhal sağa çeken şoför, otobüsün kapılarını açarak içeride bulunan yolcuların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı. Yolcuların araçtan uzaklaşmasından saniyeler sonra alevler otobüsün iç kısmına sirayet ederek her yeri kapladı. Çevredeki mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye ve emniyet gücü yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinden yoğun müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, olay yerine ulaştıklarında otobüsün tamamen alevler içinde olduğunu saptadı. Ekipler, yangının çevredeki binalara ve park halindeki diğer araçlara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti. Tazyikli su ve köpükle yapılan profesyonel müdahale sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının tamamen söndürüldüğü bildirilirken, 193 hat numaralı otobüsün tamamen yanarak demir yığınına dönüştüğü görüldü.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı olurken, yangının kesin çıkış sebebine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi oluşturarak trafiği bir süre kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ve belediye teknik ekipleri, yangının elektrik aksamından mı yoksa motor aksamındaki bir sızıntıdan mı kaynaklandığını belirlemek üzere araç üzerinde ekspertiz çalışması yürütüyor. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otobüs, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.