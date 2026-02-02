Son Mühür/ Seçil Ünlü- 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, depremzede ailelere yönelik örnek bir dayanışma çalışmasını hayata geçirdi.

Kardeş belediyelerin ortaklaşa yürüttüğü “İlmek İlmek Dayanışma” projesi kapsamında hazırlanan yardımlar, Adıyaman’daki konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlara ulaştırıldı.

İzmirli kadınlardan deprem bölgesine el emeği destek

Karabağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde İzmirli kadınların el emeğiyle ördüğü battaniyeler, mahalle muhtarları ve ilçe sakinlerinin katkılarıyla hazırlandı.

Battaniyeler, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan yardım setleriyle birleştirilerek depremzede ailelere teslim edildi. Çalışma, dayanışmanın en somut örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Kar-kut ekibi sahada

Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KAR-KUT), proje kapsamında Adıyaman’a giderek konteyner kentlerde yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti.

İzmir’den gönderilen yardım kolileri ailelere ulaştırılırken, ekip üyeleri Deprem Şehitliği’ni de ziyaret ederek yaşamını yitiren yurttaşları andı.

Proje kapsamında eğitime de destek sağlandı. LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlanan kitaplardan oluşan eğitim materyalleri bölgeye gönderildi.

Başkan Tutdere’den teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, proje kapsamında kente gelen KAR-KUT ekibini makamında kabul etti.

Tutdere, bu anlamlı dayanışma çalışmasının hayata geçirilmesinden dolayı Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Başkan Kınay: “Dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 6 Şubat depremlerinin acısının hâlâ yüreklerde olduğunu vurgulayarak, “Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızla dayanışmamızı ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz.

Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda kimseyi yalnız bırakmadan, yaralarımızı birlikte sararak yolumuza devam edeceğiz” dedi.