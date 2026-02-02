Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Bornova Belediyesi, yerel üretimi desteklemek ve doğanın dengesini korumak amacıyla hayata geçirdiği Arıcılık Kursu’nun 10. dönemine start verdi. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde bir araya gelen 100 kursiyer, teorik ve pratik eğitimlerin ardından kovan desteğiyle profesyonel arıcılığa adım atacak.

Bilgi ve tecrübe Modern tekniklerle buluşuyor

Bornova’nın kırsal kalkınma vizyonu doğrultusunda geleneksel hale gelen arıcılık eğitimleri, bu yıl da yoğun bir katılımla kapılarını açtı. Toplamda 56 saatlik yoğun bir müfredatı kapsayan program, katılımcıları arıcılığın tüm incelikleriyle tanıştırıyor. Eğitim maratonunun ilk etabında, Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde görev yapan Uzman Biyologlar Dr. Tülin Çetin ve Dr. Yasemin Yağmur İlkerenler, arı biyolojisinin temel esaslarını kursiyerlere aktardı. Uzman eğitmen Şamil Tuncay Beştoy’un liderliğinde ilerleyen süreçte, hem modern kovan yönetimi hem de hastalıklarla mücadele gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Teoriden pratiğe tam donanımlı destek paketi

Eğitim programı, sadece kağıt üzerindeki bilgilerle sınırlı kalmıyor. 40 saatlik teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler, 16 saat sürecek saha uygulamalarıyla doğada bizzat pratik yapma imkanı bulacak. Bornova Belediyesi’nin bu projesini benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise mezuniyet sonrası sunulan teşvikler. Kursu başarıyla tamamlayan her katılımcıya, arılı kovan ve temel arıcılık ekipmanları belediye tarafından hediye edilecek. Ayrıca, üreticiler faaliyete başladıkları ilk yıl boyunca teknik danışmanlık hizmetinden yararlanarak karşılaşabilecekleri zorluklarda yalnız bırakılmayacaklar.

Dokuz yılda bin kişilik dev üretim ağı

Geriye dönüp bakıldığında Bornova’da arıcılığın ne kadar köklü bir destekle sürdürüldüğü açıkça görülüyor. Son 9 yılda düzenlenen programlar sayesinde yaklaşık 1.000 vatandaş arıcılık sertifikası sahibi oldu. Mezun olan kursiyerlerin büyük bir kısmının aktif olarak bal üretimine devam etmesi, projenin kağıt üzerinde kalmayıp İzmir ekonomisine doğrudan katkı sağlayan sürdürülebilir bir model olduğunu kanıtlıyor. Katılımcılardan Hadi Mutluöz ve Dilek Şenol gibi kursiyerler, sunulan bu kapsamlı eğitim ve malzeme desteğinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek belediyeye teşekkürlerini sundular.

Başkan Ömer Eşki: "Ekolojik denge ve kırsal kalkınma önceliğimiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye dair yaptığı değerlendirmede arıcılığın sadece bir bal üretimi değil, aynı zamanda bir ekosistem koruma faaliyeti olduğunun altını çizdi. Başkan Eşki, üretmek isteyen her bireyin arkasında duracaklarını belirterek, "Arıcılık, doğanın yaşam zincirindeki en kritik halkalardan biridir. Bornova’da hem bu ekolojik dengeyi koruyor hem de vatandaşlarımızın aile ekonomisine katkı sağlamasının önünü açıyoruz. Eğitimden ekipmana, teknik destekten saha rehberliğine kadar üretimin her aşamasında halkımızın yanındayız," ifadelerini kullandı.