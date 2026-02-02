Son Mühür/Merve Turan- İzmir il genelinde 26 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında yaşanan yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin veriler açıklandı. Paylaşılan istatistiklere göre kazaların yüzde 54’ü gündüz, yüzde 46’sı ise gece saatlerinde meydana geldi.

Yandan çarpma ve diğer ihlaller ilk sırada

Kazaların ihlal türlerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 29’luk oranla yandan çarpma ilk sırada yer aldı. Kavşak ihlali ve arkadan çarpma kazaları yüzde 14’er oranla dikkat çekerken, kırmızı ışık ihlali yüzde 3 olarak kayıtlara geçti. Kazaların yüzde 40’ının ise farklı ihlal türlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Motosiklet kazaları öne çıktı

Oluş şekillerine göre yapılan değerlendirmede, yaralanmalı kazaların yarısının motosiklet kazalarından oluştuğu görüldü. Yaya kazaları yüzde 19’luk pay alırken, diğer kaza türleri yüzde 31 oranında gerçekleşti.

Bir haftada 23 bin 179 kişiye ceza kesildi

Aynı tarihlerde il genelinde yürütülen trafik denetimlerinde toplam 23 bin 179 kişiye trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde en fazla işlem 11 bin 727 ile diğer kural ihlallerinde kaydedildi. Hız ihlali nedeniyle 3 bin 598, emniyet kemeri kullanmama nedeniyle 3 bin 334, seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeniyle 1.585 kişiye ceza kesildi.

Alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri

Denetimlerde 1.495 kişiye koruyucu tertibat kullanmamaktan, 1.035 kişiye kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 405 sürücü hakkında da idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi

Yetkililer, trafik kazalarının azaltılması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.