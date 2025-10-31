Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi imar planında 2 kat olan ticaret alanına, 10 kat inşaat izni vererek imar skandalına imza attı.

Buca Tınaztepe Mahallesi, Özbekistan Caddesi üzerinde yer alan 50049 ada 1 parseldeki 2 bin 500 metrekarelik arsanın imar planı taks 0.50, taks 1 yükseklik 6.80 olmasına rağmen Buca Belediyesi, alana 10 kat yani 30 metre yükseklikte inşaat izni verdi. İmar planına göre 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip arsa, verilen ayrıcalıklı inşaat ruhsatıyla bir anda 10 bin metrekare inşaat alanına sahip oldu. Arsadaki emsal artışı 4 kata ulaştı.

Yasaya aykırı ruhsat

Buca Belediyesi 2021 yılında ilçe genelinde uygulanacak plan notunu yeniden belirlerdi. Bu kararla ‘’1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında ada ölçeğinde müracaat edilmesi durumumda, ada üzerindeki yapılaşma koşullarına göre Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre hesaplanan inşaat alanını geçmemek koşulu ile Taks 0.40 yükseklik 15 kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir’ denildi.

Tınaztepe Özbekistan Caddesi üzerinde yer alan 2 bin 500 metrekarelik arsaya imar planında ticaret alanı ve 2 kat yükseklik koşulu olmasına rağmen bu plan notuna dayanılarak yasaya aykırı bir şekilde ruhsat verildiği iddia edildi. Arsa da her hangi bir plan tadilatı da yapılmadığı imar durumunun halen ticaret olarak göründüğü öğrenildi. Bu arsaya hiç bir durumda böyle bir inşaat izninin verilmesinin imkanı olmadığı öne sürüdü.

Emsal 4 kat arttı

İmar planında ticaret görünen ve imar durumunda yükseklik kat olan arsaya 2021 de yürürlüğü giren plan notu uygulanması imkansız iken bunu uygulayan Buca Belediyesi, inşaat alanında da bir anda 4 kat emsal artışı sağladı. Biryer Yapı Firması tarafından başlanan ve birinci katı tamamlanan projede alt kat dükkan üst katları ise home ofis adı altında daire olacak. Emsal artışıyla arsa sahibi ciddi rant elde etti.