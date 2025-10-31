Son Mühür- İzmir’de su tedarikinde sorunlar devam ediyor. Planlı gece kesintilerinin yanı sıra, bakım ve arızalar nedeniyle gündüz saatlerinde de su kesintileri yaşanıyor. Ayın son gününde, gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında bazı bölgelerde planlı kesintiler uygulanacak.

Planlı gece kesintileri: BÖLGE-1 mahalleleri etkilenecek

Gece uygulanacak planlı kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

Gündüz saatlerinde gerçekleşecek bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri ise şu şekilde bildirildi:

Bayraklı (Alpaslan, Bayraklı, Çiçek, Fuat Edip Baksı): 31 Ekim 2025, 02.05 – 10.05, yaklaşık 8 saat. Ana boru arızası nedeniyle Anadolu Cad. içi sular kesilecek.

Karabağlar (Adnan Süvari, Basın Sitesi, Maliyetçiler, Metin Oktay, Şehitler, Vatan): 31 Ekim 2025, 09.45 – 11.45, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası 175 Sokak No:7 önünde su kesintisine yol açacak.

Karaburun (Saip): 31 Ekim 2025, 10.00 – 12.00, yaklaşık 2 saat. Saip Mahallesi Saipaltı Küme Evleri’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Karşıyaka (Örnekköy): 31 Ekim 2025, 09.30 – 10.30, yaklaşık 1 saat. Ana vana arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Ödemiş (Çaylı): 31 Ekim 2025, 01.30 – 13.00, yaklaşık 12 saat. Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacak.

Seferihisar (Çolak İbrahim Bey): 31 Ekim 2025, 08.45 – 12.45, yaklaşık 4 saat. Ana boru arızası nedeniyle bölgenin suyu kesilecek.

Urla (Gülbahçe): 31 Ekim 2025, 08.56 – 10.57, yaklaşık 2 saat. Elektrik arızası nedeniyle Gümüşköy ve çevresinde kesinti olabilir.

Urla (Yenice): 30 Ekim 2025, 21.00 – 31 Ekim 2025, 08.00, yaklaşık 11 saat. Pompa arızası nedeniyle yüksek kesimlerde Akça ve Rüzgar Sokaklar’da basınç düşüklüğü görülebilir.

İzmir’de su kesintileri hem planlı bakım hem de ani arızalar nedeniyle yaşamı etkiliyor. Vatandaşların gerekli önlemleri alması öneriliyor.