Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi tarafından kitap kafe konseptiyle yıllar sonra yeniden hizmete kazandırılan Göksu Kafe+1, ilçe sakinlerinin buluşma noktalarından biri haline geldi. Dumlupınar Mahallesi’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin karşısında açılan mekân; sakin bahçesi, kitap köşeleri ve çalışma alanlarıyla özellikle öğrencilerin uğrak yerleri arasına girdi. Kafe, uygun fiyatlarla çay ve kahve içme, ders çalışma ve kitap okuma imkânı sundu.

“Buca için kıymetli bir mekân”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, mekanı yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu paylaştı. Başkan Duman, “Burası bizim için de Bucalılar için de kıymetli bir mekândı. Yeniden kavuşmuş olmak hepimizi mutlu etti. Uygun ücretlerle hizmet vermesi de vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağladı. Buca’mıza hayırlı olsun” dedi.

Hafızalarda yer eden buluşma noktası

Göksu Kafe’nin yeniden açılması, özellikle Bucalılar arasında memnuniyet yarattı. Kafenin aile anılarında özel bir yere sahip olduğunu belirten Zehra Ünver, kızının üniversite yıllarında burada ders çalıştığını anlattı. “Kapanınca çok üzülmüştük. Yeniden açıldığını duyunca eşimle hemen geldik. Ortam çok güzelleşti, gençler ders çalışıyor. Çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“Çocukluğumuz burada geçti”

Mekânı çocukluk yıllarından hatırladığını söyleyen Safinaz Tabaklı ise, “Eskiden ortada fıskiyeli bir havuz vardı, etrafında koşup oynardık. Çocukluğumuz burada geçti. Şimdi tekrar açılması çok güzel oldu. Yine gelip nefes alacağımız, sohbet edeceğimiz bir yer oldu” dedi.