Son Mühür- İzmir'in Buca Belediyesi’nde memurların geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları nedeniyle sendika ile belediye yönetimi arasında anlaşmazlık sürüyor. Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube, randevu taleplerine yanıt verilmemesi üzerine 15 Eylül Salı günü belediye önünde basın açıklaması yaptı ve ardından yarım gün iş bırakmıştı.

Tüm Bel Sen 2 No'lu Şube'de örgütlü memurlar bir kez daha iş bırakmaya ve eylem ateşi yakmaya hazırlanıyor. Sendikanın açıklamasına göre 23 Eylül Çarşamba günü basın açıklaması yapılacak ve memurlar yarım gün iş bırakacak.

"Sözlerin yerine getirilmesi talebiyle mücadelemizi sürdürüyoruz"

Sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Toplu sözleşmeden doğan kazanılmış haklarımızın ödenmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi talebiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 23.09.2026 Çarşamba günü saat 11.00’de basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından öğleden sonra iş bırakma eylemi yapacağız. Tüm üyelerimizi ve emekçi arkadaşlarımızı haklarımıza sahip çıkmaya, dayanışmamızı ve örgütlü mücadelemizi büyütmeye davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve dayanışma."