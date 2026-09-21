Son Mühür / Yağmur Daştan- Buca Belediyesi’nde işçi çıkarmları, mobbing iddiaları ve ödenmeyen maaşları gerekçe göstererek görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyuran Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır’ın bundan sonraki süreçteki yol haritası devam ediyordu. Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa etmesine karşın Buca Belediye Başkan Yardımcılığı’na devam edeceğini açıkladı.

Programlarda yer alması dikkati çekmişti

Daha önce hem partiden hem de belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyuran Çakır’ın son dönemlerde Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer’in katıldığı programlarda en önde yer alması dikkatleri çekmişti. Çakır, kararındaki değişimin gerekçesini Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer’in talebi olarak açıkladı. Çakır, Benzer’in kendisine “Sen benim yol arkadaşımsın. Beraber yol yürüyelim” diyerek teklifte bulunduğunu belirtti. Çakır, “O nedenle CHP’den istifa ettim ama başkan yardımcılığı görevini sürdürüyorum” diye konuştu.

Süreçte ne yaşanmıştı?

Geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesi’nde 40 işçinin iş akdinin Toplu İş Sözleşmesi’nin ilgili maddesi uyarınca askıya alınması ve DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube’nin tepkileriyle başlayan krizde Çakır, 10 Ağustos 2026 tarihinde bir açıklama yaparak rest çekmişti. “Bankamatik memuru” iddialarıyla başlayan sürecin emeğiyle çalışan işçileri mağdur ettiğini savunan Çakır, hem CHP üyeliğinden hem de görevinden ayrıldığını duyurmuş, “Emekçinin ekmeğine dokunan hiçbir uygulamanın yanında olmayacağım” çıkışı yapmıştı.