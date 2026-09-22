Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Oda Orkestrası, 2026/2027 sanat sezonuna başlamaya hazırlanıyor.

Kentin sanat gündeminde önemli bir yere sahip olan topluluk, yeni dönemin ilk konserini Kültürpark’ın açık hava mekanlarından Zeytin Sahne’de müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Konser ücretsiz ve halka açık gerçekleştirilecek

Yeni sezon açılışı doğrultusunda hazırlanan "Opera Aryalarından Seçkiler" başlıklı konser, 28 Eylül Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak.

Kültürpark Zeytin Sahne ev sahipliğinde yapılacak organizasyon, tüm kent sakinlerine açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım için herhangi bir bilet veya rezervasyon gerekmeyecek.

Orkestranın başında şef Nil Venditti yer alacak

İzmirli sanatseverlerin yakından takip ettiği orkestrayı açılış gecesinde uluslararası müzik çevrelerinde tanınan şef Nil Venditti yönlendirecek.

Zengin repertuvarı ve farklı sanat dallarından sanatçıları bir araya getiren yapısıyla dikkat çeken İzmir Oda Orkestrası, Venditti idaresinde sezonun ilk konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mısırlı Mezzosoprano Gala El Hadidi sahne alacak

Gecede konuk solist olarak uluslararası opera sahnelerinde önemli rollere hayat veren Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi yer alacak. El Hadidi, İzmir Oda Orkestrası eşliğinde dünya opera literatürünün seçkin aryalarını seslendirecek.