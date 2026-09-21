Son Mühür- CHP'nin Buca'da en çalkantalı döneminde elini taşın altına koyan Suat Bulut, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde tercihini Özgür Özel'den yana yaparak Yeni Parti Buca'da kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirilmişti.

Kongre sürecinde yeniden başkanlığa adaylığını koyan Suat Bulut'un karşısına, Yeni Parti İzmir il yönetiminden istifa eden Hüseyin Duyan aday olarak çıktı.

Yeni Parti İzmir il Başkanı Çağatay Güç'ün açık desteğini alarak yarışa giren Hüseyin Duyan'ın karşısında sandığı bekleyen Suat Bulut, kendisine çekilmesi yönünde gelen tüm tekliflere kapıları kapattı.

Adaylıktan çekil çağrısı...



Son olarak, Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, il başkanvekili Murat Aydın ve il yönetiminden Nazım Cihan'dan oluşan heyeti ağırlayan Suat Bulut, ''adaylıktan çekilirsen seni il yönetimine alırız'' teklifine de, hayır cevabını vererek sandıkta yarışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Yeni Parti il yönetiminin yarıştaki potansiyel rakibi Hüseyin Duyan'a açık destek verdiğine dikkat çeken Suat Bulut, il gençlik kolları yöneticileri Hüseyin Duyan'la pazar pazar gezip propaganda yapıyor.

İnsanlar, aşıyla, işiyle tehdit ediliyor...

Karabağlar'dan, Konak'tan insanlar aranıp, işiyle, aşıyla tehdit ediliyor. Ayıptır. Ben asla ayrıcalık istemiyorum. Adaletli bir seçim istiyorum'' mesajı verdi.

Seçimin cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Suat Bulut,

''seçimin pazar gününe alındığı iddiasını bile bilerek ortaya atıyorlar. Cumartesi günü Karabağlar'da, Gaziemir'de seçim var, oraları halledip pazar günü tam kadro baskıya gelmek istiyorlar. Yeni Parti Buca İlçe Başkanı benim. Ve ben seçimin cumartesi günü olacağını söylüyorum'' diye konuştu.

Buca'da cumartesi günü kurulacak yedi sandıkta 3 bin 351 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.