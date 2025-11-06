Son Mühür/ Merve Turan - Engelli bireyleri sosyal yaşamın aktif bir parçası haline getirmek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireyler Danışma Merkezi kursiyerlerine anlamlı bir deneyim sundu. Ritim kursuna katılan özel bireyler, Kent Belleği Sergisi’ni ziyaret ederek kentin kültürel ve sözel tarihini yansıtan objeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Rehber eşliğinde gerçekleşen ziyarette kursiyerler, sergideki eserler, objeler ve Buca’nın geçmişine ışık tutan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

“Buca’da herkes hayatın öznesi”

Eşit vatandaşlık ve tam katılım ilkesiyle çalıştıklarını vurgulayan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata dahil edilmesine verdikleri önemi şöyle anlattı: “Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’mizde açtığımız kurslarla özel bireylerimizin üretime katılmalarını ve sosyalleşmelerini destekliyoruz. Bunun yanı sıra kentimizdeki kültürel ve sanatsal etkinlikleri de deneyimlemeleri için özel çaba gösteriyoruz. Buca’da yaşayan her bireyin hayatın izleyicisi değil, öznesi olmasını istiyoruz. Kursiyerlerimizin sergi ziyareti bu anlayışın en değerli örneklerinden biri.”

Sosyal katılım devam edecek

Buca Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplum yaşamına eşit ve aktif katılımını destekleyecek sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini sürdürecek.