TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona fırtına gibi başlayan Karşıyaka, namağlup unvanıyla yoluna devam ederken topladığı 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Yeşil-kırmızılıların önemli oyuncuları Erhan Öztürk, Alpay Eroğlu ve Hıdır Aytekin, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hem takımın hedeflerine hem de takım içindeki havaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alpay Eroğlu: “Genç oyunculardan oluşan bir takımız”

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu, takımın enerjisinin ve uyumunun güçlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Tam anlamıyla bir kolej havası var. Takımın yaş ortalaması oldukça genç. Birçok takım genç oyunculardan oluşuyor ama bizde bunun da ötesinde özel bir yapılanma var.”

Eroğlu, hedeflerinin sezon başından itibaren net olduğunu ifade ederek:

“Bu büyük camianın bilincindeyiz. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz ve sezon sonunda bu hasreti sona erdirip taraftarımıza kupayı armağan etmek istiyoruz.” dedi.

Takım olarak ön plana çıkmak istediklerini söyleyen genç oyuncu, “Son haftalarda oyun tempomuzu sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımız her zaman itici gücümüz oluyor”

İzmirli bir futbolcu olarak taraftarın etkisini çok iyi bildiğini belirten Eroğlu, duygularını şu sözlerle açıkladı:

“Seremonide sahaya çıkarken taraftarın coşkusunu iliklerine kadar hissediyorsun. Tüylerinin diken diken olduğunu anlıyorsun. Bazen gücün bittiği yerde onların enerjisi başlıyor.”

Eroğlu, özellikle maçların ikinci yarılarında taraftar desteğinin belirgin şekilde arttığını söyleyerek, “Rakip oyundan düştüğünde taraftarımız itici gücümüz oluyor. Bu bizim için çok değerli.” diye konuştu.

Erhan Öztürk: “Hedefimiz şampiyonluk”

25 yaşındaki hücum oyuncusu Erhan Öztürk, sezonun başından bu yana hedeflerinin tek olduğunu vurguladı:

“Hedefimiz şampiyon olmak. Karşıyaka’yı ait olduğu yere döndürmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz.”

Takımın atmosferinden sıkça söz eden Öztürk, “Evim tesislere 20 dakika ama çoğu zaman eve gitmek istemiyorum. Tesislerdeki aile ortamı müthiş.” dedi.

Futbol kariyerine amatör liglerde başladığını hatırlatan Öztürk, Menemen FK’dan Karşıyaka’ya geliş sürecinde kendisine güvenen hocaya teşekkür ederek:

“Kimse beni fark etmiyordu ama buraya gelerek kendimi gösterme fırsatı buldum.” ifadelerini kullandı.

Hıdır Aytekin: “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum”

22 yaşındaki savunma oyuncusu Hıdır Aytekin, takımın başarısını sürdürülebilir hale getirmek istediklerini belirtti.

“Antrenmanlarımız harika, takımın havası yerinde. Bir maçı kazandığımızda bile hemen unutup bir sonraki karşılaşmaya odaklanıyoruz.” diyen Aytekin, takım içindeki aile ortamının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Kendi performansıyla ilgili ise,

“Sonradan oyuna girdiğim anlarda bile elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Her şey yolunda gidiyor, umarım sezon sonuna kadar bu performansı koruruz.” değerlendirmesinde bulundu.

