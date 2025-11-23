Son Mühür/ Beste Temel- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmek üzere Urla Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zeytin Koleksiyon Bahçesi projesinde, önemli bir adım atılarak ilk fidan dikimi gerçekleştirildi. Urla’nın kadim tarım kültürünü canlandırmayı amaçlayan etkinlik, II. Uluslararası Zeytin ve Sanat Festivali kapsamında Birgi Köyü'nde yoğun katılımla düzenlendi.

Fidan dikimine protokolden yoğun ilgi

Urla’nın tarımsal kalkınma vizyonunu simgeleyen fidan dikim etkinliğine, çok sayıda siyasetçi, yerel yönetici ve sivil toplum temsilcisi katıldı. Etkinlikte; Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, geçmiş dönem İzmir Milletvekili ve Urla Belediye Başkanı Bülent Baratalı, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Dr. Levent Köstem, Gazeteci-Yazar Nedim Atilla, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Başkan Balkan: “Bu toprakları koruma zorunluluğumuz var”

Fidan dikimi sırasında konuşma yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projeyle Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Urla’nın geleneksel ürünü olan zeytini yaşatmanın ve sürdürülebilir tarım politikaları ile tarımsal kalkınmaya öncülük etmenin devam edeceğini belirten Başkan Balkan, toprakların değerine dikkat çekti:

“Topraklarımız çok değerli. 6360 sayılı yasa ile köylerden belediyemize geçen bu tarlaları korumak zorundayız. Unutmayalım ki, bu topraklarda, köylerde yalınayak gezen çocukların hakkı var,” diyerek gelecek nesillere olan sorumluluğu vurguladı.

Bağcılık müzesi ve uygulamalı tarım okulu müjdesi

Başkan Balkan, Zeytin Koleksiyon Bahçesi’nin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, ilçenin tarım ve kültürel mirasını güçlendirecek iki yeni projeyi daha duyurdu. Yakın zamanda hayata geçirilecek bu projeler şunlar:

Bağcılık Müzesi: Bölgenin önemli değerlerinden olan bağcılık kültürünü sergileyecek ve yaşatacak bir müze kurulacak.

Uygulamalı Tarım Okulu: 6360 sayılı yasa ile belediyeye geçen ve kooperatiflere geri verilen tarım arazilerinde, gençlere ve çocuklara bu kültürü aktarmayı amaçlayan uygulamalı bir Tarım Okulu projesi başlatılacak.

Başkan Balkan, bu projelerin amacının “gençlerimize, çocuklarımıza ve gelecek nesillere bu kültürü aktarmak, bunun kaybolmasını engellemek ve Atamızın vasiyetini yerine getirmek” olduğunu belirterek, her iki projenin de kısa sürede hayata geçmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Koleksiyon bahçesinde 30 farklı zeytin çeşidi

İlk fidan dikiminin yapıldığı Zeytin Koleksiyon Bahçesi, tarımsal biyoçeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bahçede toplamda 30 farklı zeytin çeşidi yer alacak ve toplam 164 zeytin ağacı bulunacak. Ayrıca dikimi yapılan zeytinlerin aromasını zenginleştirmek amacıyla alana aromatik bitkiler ve sakız ağaçları da eklenecek.