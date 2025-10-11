Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 44. olağan meclis toplantısı İzmir’de gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasında kürsüden açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye’deki toprakların yüzde 88’inin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, önemli tespitlerde bulundu.

Cemil Tugay: Bu birliği özel yere koyan bir durum var

Toplantıda kürsüden özellikle iklim krizi ve kuraklaşma üzerinden önemli mesajlar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Dünya Sağlık Örgütü, şehirlerin daha sağlıklı bir çevreye kavuşması için bir felsefe çerçevesinde ağlar buluşmasının Avrupa Sağlıklı Şehir Ağı’nın bir parçası olarak, Türkiye’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan bir birliktir. Belediye birliklerimizin dayanışma içerisinde çalışmaları, yerel yönetimlerin birbirlerine farklı şekillerde destek olmaları açısından tüm birlikler çok kıymetlidir. Ancak bence bu birliği özel bir yere koyan başka bir durum var.

Faaliyetlerimizi herkes takip ediyor. İki üç ayda bir yaptığımız tematik buluşmalara katılan birçok üyemiz var. Şununla yüzleşmemiz gerekiyor, çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu hep kafa karmaşası şeklinde çalışıyor, yapılacaklarının hepsi yerel yönetimlerin görevi acaba bunu belediyeler olarak bizler mi yapacağız, yoksa merkezi hükümetten ya da daha başka kuruluşlardan mı bekleyeceğiz. Dünyada genel görüş, iklim konusunda ve çevre konusunda en güçlü çalışmaların yerel yönetimler tarafından yapılacağıdır. Bugün olduğu gibi yarışmalara katılıyoruz, belediyeler buralardan ödüller alıyor. Şöyle bir şey var, iyi niyet sorunun ağırlığını karşılamaya yetmiyor. Ne yapabiliriz, sorusuna herkesin daha net bir yanıtla cevap vermesi gerekiyor. Bunu önemsemeliyiz diye düşünüyorum.

Yapacaklarımıza bakınca bu sene Türkiye’nin yarısından fazlasında ciddi bir kuraklık yaşandı, hiç olmadık yerlerde kriz şeklinde ciddi problemler yaşandı. Bu seneyi yeni bir susuzluk krizi yaşamadan atlatmayı düşünüyoruz. Biz iyi temennilerle bu süreci geçiremeyeceğiz dünde söyledim 2030 yılından itibaren, Türkiye su fakiri ülkeler içerisine giriyor. Bu gidişat oraya doğru gidiyor. Her yıl bir önceki yıla göre ortalama yağış miktarı düşüyor. Bunun nedeninin iklim krizi olduğunu herkes biliyor. Göz ardı edemeyeceğimiz bir durum bu, bunu su için daha önce konuştuk. Kısa vadede bazı önlemlerle bunları çözebileceğimizi biliyoruz. Aynı şekilde sıcaklık artışı, orman yangınları ve bunun gibi problemlerle bunlarla baş edebileceğimiz bir gerçek. Bunları yapmazsak eğer bu süreç asla durmayacak kötünün daha kötüsünü yaşayacağız.” dedi.

“Yeter ki istekli ve kararlı olalım”

Son olarak, Türkiye’de ve dünyada sağlıksızlıktan kaynaklı çok fazla problemler ortaya çıktığını belirten Başkan Cemil Tugay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki toprakların yüzde 88’i çölleşme riskiyle karşı karşıya. Toprağından verim alamayan çiftçiler, çiftçilik yapmak istemeyen genç nesiller, gıda enflasyonu ve üretilen şeylerin kalitesizliği, sağlıksızlıktan doğan daha fazla problemler. Böylesine basit bir gerçek var ortada. İklim krizini durdurmak, karbonu bir şekilde yok edebileceğimiz kadar üretmek, sadece önce bilinç, sonra planla bu işi yapmamız gerekiyor.

Bunların konuşulacağı yer ise tabii ki Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’dir. İki ayda bir yaptığımız tematik toplantılar, gerçekten karar vericilere hem de bürokraside çok ciddi yardımcı olacak şeyler, interaktif olmalı ve birliği yönlendirmeliyiz. Tüm insanların bir bütün olduğunu asla unutmamamız gerektiğini düşünüyorum, bize yakışan şey ortak bir duruşu olan kamu grubu olmak zorundayız. Bu anlamda ben birliğe düşen ne varsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Yeter ki istekli ve kararlı olalım.”