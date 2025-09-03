Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, İzmir’de artan kent yoğunluğu ve otopark sorununa çözüm için atıl alanları yeniden düzenleyerek kente kazandırıyor. Fizibilite çalışmalarıyla başlayan süreçte, alanın en verimli şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yaylacık’a 50 araçlık otopark

Yaylacık Mahallesi 1025 Sokak’ta bulunan mezbelelik alan, belediye ekipleri tarafından yenilenerek 1500 metrekarelik yol ve kaldırım çalışması yapıldı. Mahalleye 50 araçlık otopark kazandırılırken, 1025 ve 1018 sokaklar arasında bağlantı sağlandı.

Mahalle sakinleri, eski hali sorunlu olan alanın dönüşümünden duydukları memnuniyeti dile getirerek Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’a teşekkür etti.

“Küçük ölçekli çözümlerle büyük rahatlama”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Duman, “Uygun olan her noktayı değerlendiriyoruz. Yeni otopark alanlarıyla hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Cep otoparkları gibi küçük ölçekli ama etkili çözümlerle mahalle aralarındaki düzensiz park sorununu da büyük ölçüde gidereceğiz” dedi.