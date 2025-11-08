Son Mühür- İzmir’in Buca ilçesindeki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Törende öğrenciler “Andımız”ı okumaya başladığı sırada okul müdürü tarafından susturulmak istendi. Ancak öğrenciler müdahalenin ardından da “Andımız”ı sonuna kadar okumaya devam etti.

Olayın ardından CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yücel, yaşananları büyük bir rezalet olarak nitelendirdi ve okul yönetimine tepki gösterdi.

Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinde İstiklal Marşının söylenmesi öncesinde, Andımız’ı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürü tarafından engellenmeye çalışması büyük bir rezalettir. Evlatlarımızın Andımız’ı okumasından neden bu kadar rahatsız oldunuz? Bu ülkede Andımız’ı okumak suç mu? Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden Cumhuriyet sevdalısı evlatlarımızı engellemeye çalışmak, bir eğitimciye asla yakışmamakla birlikte suç teşkil etmektedir. Eyleme dahil olan tüm sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalıdır.”

10 KASIM TATİLİ VURGUSU

Yücel ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Kasım haftasında ara tatil uygulamasına gitmesini de eleştirerek, “Bu yılki ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirerek ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz” dedi.

CHP’li Yücel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çocuklarımızın hep bir ağızdan okuduğu Andımız, bu çirkin oyuna verilmiş en güzel cevaptır. Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen bu çocuklar, hiçbir ideolojik saplantının önünde durmayacaktır.”