İzmir’in Bayındır ilçesinde, Emirli Mahallesi’nde bulunan Kelleci Baba Türbesi, yüzyıllardır süregelen maneviyatın simgesi olarak kabul ediliyor. Rufai tarikatına mensup olduğu bilinen Kelleci Dede’ye ait türbe, yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte yeniden bölge halkının ilgi odağı haline geldi. Tarihi dokusu ve çevresindeki doğal güzellikleriyle dikkat çeken türbe, Bayındır’ın inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kelleci Dede’nin izinde beş asır

Rivayetlere göre Kelleci Dede, Bayındır’a ilk yerleşen Türkmenlerden biri olarak biliniyor. Her ne kadar yaşamına dair ayrıntılı bilgiler günümüze ulaşmamış olsa da, yöre halkı tarafından büyük bir saygı ve sevgiyle anılmaya devam ediyor. Türbede bulunan ikinci mezarın ise kime ait olduğu bilinmiyor. Bu durum, yapının tarihsel gizemini korumasına katkı sağlıyor.

Doğayla iç içe manevi bir durak

Açık mezar şeklinde inşa edilen Kelleci Baba Türbesi, çevresindeki anıt niteliğindeki ağaçlar ve doğal dokusuyla dikkat çekiyor. Türbe, hem Bayındır halkı hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler tarafından dua ve ziyaret noktası olarak görülüyor. Restorasyon sonrası düzenlenen çevre düzenlemesiyle birlikte, bölgeye olan ilginin artması bekleniyor.

Kelleci Baba Türbesi’ne ulaşım

Kelleci Baba Türbesi, İzmir merkezden özel araçla D550 üzerinden Emirli Mahallesi’ne doğru ilerlenerek ulaşılabiliyor. İzmir-Aydın Caddesi, Bayındır-Torbalı Yolu ve Tire-Ödemiş güzergâhını takip eden ziyaretçiler, Emirli Köyü İç Yolu’ndan türbenin bulunduğu noktaya erişebiliyor. Toplu taşıma tercih edenler ise öncelikle Ödemiş’e giden ESHOT hatlarını kullanarak merkeze ulaşabilir, ardından dolmuş veya özel araçla Emirli Mahallesi’ne geçiş yapabilir. Türbe, Emirli sınırları içinde, ormanla birleşen Kelleci Baba Sokağı’nda yer alıyor.

Maneviyatla yoğrulmuş bir miras

Beş yüzyıllık tarihiyle Bayındır’ın en önemli manevi yapılarından biri olan Kelleci Baba Türbesi, hem geçmişle bağ kurmak isteyen ziyaretçilere hem de huzur arayanlara kucak açıyor. Restorasyon çalışmalarıyla yenilenen türbe, Bayındır’ın inanç turizmine canlılık kazandırırken, bölge halkı için de önemli bir kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor.