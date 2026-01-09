Son Mühür/ Seçil Ünlü - Yağışlı dönemlerde sık sık su baskınlarının yaşandığı Buca Özmen Caddesi, altyapının ayrık sisteme geçirilmesiyle birlikte riskli süreci geride bıraktı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda tamamlanan yağmur suyu altyapı hattı, özellikle 8 Ocak’ta etkili olan kuvvetli yağışlarda testi geçti. Hat, yoğun su yüküne rağmen taşkına izin vermedi.

Özmen Caddesi, Buca’da hayata geçirilen Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında yenilendi. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen çalışma, ilçe tarihinin en kapsamlı altyapı projelerinden biri olarak kayda geçti.

11 mahallede taşkın riski büyük ölçüde bitti

Proje kapsamında Özmen Caddesi ve çevresinde toplam 12 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre atık su hattı ile Kozağaç Deresi’nde 1,6 kilometrelik dere ıslahı tamamlandı. Birleşik sistemle çalışan eski altyapı devre dışı bırakılarak bölge ayrık sisteme geçirildi. Böylece yoğun yağışlarda kanalizasyon taşkınlarına neden olan yapı ortadan kaldırıldı.

İkinci etapta yer alan 60, 61 ve 63 sokaklar ile Erdem Caddesi’nde de çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda 1,1 kilometre yağmur suyu hattı ve 1 kilometre atık su hattı imal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin üstyapıyı da tamamlamasının ardından, proje Buca’nın 11 mahallesine hizmet verecek şekilde devreye alındı. Çalışmayla ilçede su baskını riski büyük ölçüde azaltıldı, altyapı kaynaklı sorunlara kalıcı çözüm sağlandı.

Sırada 19 mahalle bulunuyor

İZSU, Buca genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik ayrıştırma çalışmalarını genişletmeye hazırlanıyor. Kurumun planlamasına göre 2026 yılında çıkılacak ihale sonrası; Adatepe, Buca Koop, Çağdaş, Çamlıkule, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Hürriyet, İzkent, Kozağaç, Kuruçeşme, Karanfil, Laleli, Menderes, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yenigün ve Yıldız mahallelerinde altyapı yenileme çalışmaları başlayacak.

Bu mahallelerde yapılacak ayrıştırma projeleriyle özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi, kanalizasyon sisteminin rahatlatılması ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor.