Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Sevgililer Günü El Emeği Kermesi yoğun ilgiyle başladı. Alsancak Gazi Ortaokulu yanında bulunan ve trafiğe kapalı olan Dominik Caddesi üzerinde kurulan kermeste, üreten kadınların el emeği ürünleri satışa sunuldu.

Sevdiklerine anlamlı hediyeler almak isteyen vatandaşlar, kermes alanındaki stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Mutlu’dan kermes ziyareti

Kermesin ilk gününde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eşi Necip Mutlu ile birlikte alanı ziyaret etti. Başkan Mutlu, stantları tek tek gezerek emekçi kadınlarla sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

İzmirlileri kermese davet eden Başkan Mutlu, kadın emeğinin önemine dikkat çekerek, Sevgililer Günü’nün neşeli ve paylaşımcı bir atmosferde kutlanmasını istediklerini ifade etti.

Barış, adalet ve özgürlük mesajı

Kermes alanında kurulan dilek ağacına dilek kartı asan Başkan Mutlu, karta “Barış, Adalet, Özgürlük” notunu yazdı. Kermesi ziyaret edenler arasında geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yer aldı. Kocaoğlu, etkinliğin kadın emeğini öne çıkaran ve yerel ekonomiye katkı sunan bir organizasyon olduğunu belirtti.

Sevgi Konak’ta büyüyor

Sevgililer Günü El Emeği Kermesi, 14 Şubat’a kadar her gün 11.00-21.00 saatleri arasında Dominik Caddesi’nde ziyaret edilebilecek. Konak Belediyesi’nin Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca, 10 Şubat’ta Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde özel bir konser düzenlenecek.