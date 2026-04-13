Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde uzun süredir tartışmalara konu olan cezaevi arazine ilişkin 2026 yılının Ocak ayında belediye meclisinin kararıyla sunulan planlama kabul edilmişti. Meclis kararının ardından askıya çıkan planlara odalardan itiraz geldi. Meclis gündemine taşınan itirazlar üzerinden Buca cezaevi planları yeniden gündeme geldi.

Öztürk: Buca’nın kanayan yarasına bu aldığınız kararı nasıl uygun buldunuz?

Planlar hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, “Bu itirazlarda 220 tane tek tip dilekçe var, şehir plancıların, peyzaj mimarları odasının itirazı var. Odaların her plana itiraz etme gibi alışkanlıkları var. Biz bu itirazlarını ret ettik. Bu önerge meclisten oy çokluğu ile geçti ama bu çocuk oyuncağı mı? Bir de şimdi planın iptali deyin. Merak ediyorum. Hukuki mi, siyasi karar mı? Buca’nın kanayan yarasına bu aldığınız kararı nasıl uygun buldunuz?” dedi.

Sevil: İller Bankası, Adalet Bakanlığına mülkiyet için ödenek verdi

Cezaevi planları hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, “İller bankasına keyfi olarak algı oluşturmanın hiçbir anlamı yok. Burası normalde Adalet Bakanlığı’nın mülkiyeti olan bir yer. Adalet Bakanlığı’na İller Bankası mülkiyetini ödeyerek mülkiyet edindi. Burada konuşurken kamulaştırma ifadesi çıkabilir deniliyor ama çıkacak zaten. 18 milyon TL gibi bir kamulaştırma parası var. İzBB olarak iller bankasına ödeyin. Burada nasıl kamu zararı ortaya çıkmasını istemiyorsak orada da çıkmaması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bugün burası yeşil alan olsun denilirken, bu plana sahip çıkıyordu. 18 milyar TL lazım ve benim böyle bir bütçem yok diyordu. Belediye başkanının o günde de bugün de de vatandaştan gelen talebi itiraz ederken… İtirazlarını bugün neden kabul edildiğini açıklamanız gerekiyor. Siz burada siyasi kararlar mı alıyorsunuz? Komisyon kararına bir bakın. İtirazı ya kabul ya da ret edersiniz. Biz bu kararı hukuka aykırı ve siyasi buluyoruz. Cezaevi Buca’nın kabinde hançer gibi kalmış, o alandan kaldırılmasıyla birlikte bugün Buca Belediyesi’ne nefes verilmiştir. İller Bankası buranın bedelini ödedi.

Bayar: Neden konu oluyor?

CHP’li Meclis Üyesi İpek Kul Bayar, “Bahsedilmek istenen itirazla birlikte önceki plan da sekteye uğrayacaktır. Bunun bir özelleştirme olduğu söyleniyordu. İller Bankası kamu kurumu iken Egeşehir’e verdiğimiz tahsisler neden konu oluyor. Neden itirazları, odalar hakkında söylediklerini dikkate almayalım” dedi.

Yıldız: Bir komisyon toplantısında paydaş durumu olan İller Bankası'ndan habersiz

Komisyon toplantısında paydaşı olan İller Bankası'ndan habersiz karar alındığını öne süren AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, "2 ay önce planları geçirirken şimdi de itirazları aldılar. Biraz önce ifademi tekrar edeyim. Kredi meselesinde ispata davet ettim, istifa konusunda netim. Ben başkanın iddia makamından başka bir iddiada bulunuyorum. Şehri emin olarak algı operasyonuna başvurmaması lazım. Ege Üniversitesi'nin girişindeki itfaiye alanının planını değiştirdik. Size gelince oldu ama kamu yapmak istediğinizde olmadı. İller Bankası süreci başkanın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar var. Defalarca görüşmeler yapıldı. Geçtiğimiz 7, 8 ay önce Karabağlar sınırlarında ESHOT'un ihtiyacı var diye yeşil alanı vermedik mi. Bu konuda çok örnekler veririm. Bu grup kentin meselelerini çözmekte samimiyetle çalışıyor. İpek Hanım ise ' Egeşehir'e hayır' dediniz diyor. Egeşehir'e Çiğli'deki yeri aidiye sermayeyi oy birliği yaptık. Kendinize geldiğinde kat kat arttı, belediyeden isteyeceğiniz bir raporu istemeyip meclis gündemi yapıyorsanız bu çelişkidir. İller Bankası sizinle görüşmüş, bu kentin dinamikleri ile birlikte hareket edelim demiş, sonra da şehir plancıları odası itirazını aldınız. Bir komisyon toplantısında paydaş durumu olan İller Bankası'ndan habersiz burada 26 madde dediniz. Siz planı yok, iptal edemesiniz. Yeni bir plan önergesi getirirsiniz ve görüşülür. Siz iptal diyemezsiniz sadece itirazları kabul edebilirisiniz. Çelişkilerinizle dolu şehri mahkum ettiğiniz durum bu. Cemil Bey sorulara cevap veremediği için meclisi terk etti. İller Bankası'nın geçmiş yıllarda yapılan hiyerarşiyi, ortak iradeyi nasıl konuşalım? Bu kente çıkıp izah edin. Buca cezaevi ile ilgili kaç toplantı yaptınız? Bizim makamlarımız bunca çalışmayı boşuna mı yaptı? Bence artık aynaya mı bakacaksınız, bu kente yarattığınız kaotik duruma ne zaman son vereceksiniz, başkan Cemil Tugay ise ne zaman saygı gösterip mecliste görevini yapacak?" diye konuştu.

Yurdakul'dan Yıldız' Meslek Fabrikası çıkışı

AK Partili Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız'ın planlamanın habersiz yapılmasını söylemesi üzerine CHP Grupbaşkanvekili Yağmur Yurdakul Meslek Fabrikası'nda yaşanan mülkiyet tartışması üzerinden cevap verdi. Yurdakul, "Bize hiç sorulmadan, eğitim gören insanlara sorulmadan, bu kentte bir kamu kurumunu sabah bastılar. Bunları da düşünüyorlar mı? Bu kentte en son günlerde utanılacak bir şeyden bahsedilecekse bir kamu kurumu diğer kamu kurumunun malıına çöktü" dedi.