Son Mühür / Yağmur Daştan - Alacakları ödenmeyen işçilerin eylemleri, istifa eden başkan yardımcıları, çöp dağları, Phuket Adası tatili gibi konularla gündeme gelmesine alışkın olunan Buca, yılbaşı gecesi bu kez bir üçüncü sayfa haberine ev sahipliği yapmıştı. Cemil Şeboy döneminden bu yana Buca'nın en çok tercih edilen mesire yeri olan Buca Gölet'te yeni yıla dakikalar kala bir cinayet işlendi. Ardı ardına yaşanan skandallarla ülke gündemine oturan Buca’da 1994-2009 yılları arasında belediye başkanlığı görevini üstlenen Cemil Şeboy, yaşananları Son Mühür’e değerlendirdi.

“Liyakat olmazsa bunlar yaşanır”

“İnsanlar neye layıksa, kime layıksa öyle yönetilir” sözleriyle açıklamalarına başlayan Şeboy, “Bütün herkes için de bu geçerlidir. Fenerbahçe- Beşiktaş gibi takım tutarsanız neticesi böyle olur. Liyakat olmazsa bunlar yaşanır. İzmir’de bütün ilçelerde büyük sıkıntılar var. Büyükşehir Belediyesi’nden tutun da ilçe belediyelerine kadar… İstanbul’dan tutup buraya eleman atıyorlar. Bornova’da oturanı kalkıp Karabağlar’a başkan yapıyorlar. Bu işler sadece parti amblemi ile olmaz. Olursa, böyle sorunlar yaşanır” ifadelerini kullandı.

‘Önünüze geleni işe alırsanız bir ayda batar’

Buca’da kendi belediye başkanlığı döneminde 300 işçileri, 260 memurları olduğunu söyleyerek açıklamalarına devam eden Şeboy, “Şimdilerde sayı 2 binleri geçmiş, kaç kişi olduğu dahi bilinmiyor. İşçilere para ödenmiyor, sıkıntı var deniliyor. Daha yeni CHP’lilerin söylediğine göre yine 60 kişi işe alınmış. Bir işyerinde kime ihtiyaç varsa ona göre eleman alınır. Siz önünüze her geleni işe alırsanız neresi olursa olsun bir ayda batar. Sonuç itibariyle gelen paraya göre davranmaları gerekiyor. İlçe seçimleri, belediye seçimleri, genel merkez seçimleri… İnsanlara bu seçimlerde söz verdikleri için eleman alıyorlar. Esas sıkıntı bu” ifadelerini kullandı.

“Gölet’i satmaya kalkarlarsa mahkemeye veririm!”

İlçenin en çok tercih edilen dinlenme alanlarından biri olan Buca Gölet'in otoparkında, yeni yılın ilk dakikalarında yaşanan bir tartışma sonrası bir kişinin hayatına mal olan bir cinayet işlenmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda da bulunan eski başkan Şeboy, yaşananlarla ilgili tepkilerini dile getirdi. “Duyuyoruz, olmayacak insanlara davetiye usulü ile yer veriyorlar” sözleriyle açıklamalarda bulunan Şeboy, “Belediyenin olduğu yerde biri öldü. Belediyenin yerinde böyle bir şey asla olamaz. Orayı biz yaptık, cennet gibiydi ama bozdular. Böyle miydi benim bıraktığımda? Tavşanlar, ördekler, tavus kuşları vardı benzeri Türkiye’de yoktu. Güzelim taşları alıp götürdüler, berbat edip bıraktılar. Spor tesislerimiz de vardı, onun örneği yok. Bir şehir kulübü gibiydi, hepsi gitti. Şirinyer’de bir kadın aktivite merkezi de yaptık, onlar da yok. Ne yaparsanız yapın hepsini bozmakla yetindiler. Duyduğumuza göre şimdi de Göleti satmaya çalışıyorlarmış. Orası satılacak mülk değil, yeşil alan. Şimdiye kadar sustum, bir şeye karışmadım ama eğer orayı satarlarsa mahkemeye veririm. Oranın nasıl yapıldığını ben biliyorum. Eğer Gölet’i satmaya kalkarlarsa veririm mahkemeye ve kazanırım. Üzülüyorum. Göleti yaparken gece üçte şantiyenin başındaydım, şantiye şefliği yaptım. Kolay değil o projeleri üretmek” diye konuştu.

‘İşçiler cefadeyken sen sefadaysan…’

Buca’da işçilerin eylemi sırasında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın Phuket bölgesinde tatilde olması ülke gündemine oturmuş; konuyla ilgili çeşitli tepkiler gelmesi sonrası Başkan Duman tatilini yarıda keserek kente geri dönmüştü. Yaşananları da yorumlayan Şeboy, “Tabii böyle bir şey olmaz. Elbette başkanların da tatile ihtiyacı vardır, onlar da yorulabilir ama henüz problemler devam ederken, çöpler toplanmazken işçiler o soğukta cefadayken sen sefada olursan bu kabul edilemez” dedi.

‘Habire satış yapıyorlar’

İlçenin adeta sorun yumağına döndüğünü dile getiren Şeboy, şunları söyledi: “Her tarafta çöp görüyorum. Bir tane çukuru olan yol görmüyorum. Çukurlardan kaçalım derken kaza yapıyorum. Bir de satışlar çok… Yarınlar ne olacak? Ben 15 senede belediyeyi 1994 yılında teslim aldığımda, tarih koydum 400 kişi çıkardım, 15 sene doğru düzgün kimseyi işe almadım. Sadece 60 kişiyi işe aldım, onları da tamamen liyakatli olarak. Borçsuz belediye bıraktım. Şimdi borçtan geçilmiyor. O yüzden de habire satış yapıyorlar. Belediyenin altında market var, yakında orayı da satarlar. Göleti satmaya kalkan insan her şeyi satar. Belediyenin karşısındaki benzin istasyonunu da satıyorlarmış, ‘üzüm şirketi’ne devretmişler. Daha önce o yer Buca Belediyesi’nin o elinden gitmişti. O alanı benden önceki belediye başkanı arkadaşımız benzin istasyonu yapmış. Aslında o yer yeşil alandı. Vatandaş onu yeşil olan bırakmış ama bunlar benzin istasyonu yapmış. Yasada hangi amaçla yapıldıysa, öyle kullanılır. Böyle olunca da alan vatandaşa geri dönmüş, vatandaş da hemen satmış. O zaman ben de bir heyet yaptım, anlaşamadık. Sonra benim aklıma geldi: Önce böyle yerlerde hisse sahibi daha önce alan kimdeyse ona ‘Ben bu yeri satıyorum, alacak mısın?’ diye sormak zorundadır. Buna ‘şufa’ yani ön alım hakkı denir. Ben de şufa hakkını kullandım. Bunu vatandaşımız duymuş. O şufa hakkını kullanmayayım diye yarısına bana teklif etti, reddettik. 700 bin lirayı yatırdım, o alanın tapusunu aldım. 700 bin lira aldığımız yerden 5 milyon 200 bin lira kira aldım, belediyenin kasasına koydum, ‘eyvallah’ dedim. Şimdi satmaya çalışıyorlarmış.”

“İyiyi seçerseniz hizmet, kötüyü seçerseniz hezimet”

Son olarak, “Belediyelerden particilik olmaz! Kaldırımın, çöpün particiliği mi olur, olmaz” diyerek açıklamalarını sürdüren Şeboy, “Belediye meclis üyeliği yapmayan adam belediye başkanı olur mu? Sandık önünüze geldiğinde önce bir bakacaksınız: Bu insanın söyledikleri vaatler olur mu olmaz mı? Söylediklerini yerine getirebilir mi? Bir de geçmişe ve niteliğe bakmanız lazım. Bir de geçmişe ve niteliğe bakmanız lazım. Bunun dışında partilere de ders vermeli; Bornova’da oturanı Karabağlar’a, Urla’yı isteyeni Güzelbahçe’ye getirirseniz olmaz. Buna katlanan seçmen de bir zahmet bu yaşananlara da katlanacak. Sonuçta iyiyi seçerseniz hizmet görürsünüz, kötüyü seçerseniz hezimet görürsünüz” diye konuştu.