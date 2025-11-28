Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, dezavantajlı bireylere yönelik hizmet kalitesini artırmak amacıyla belediye personeline otizm spektrum bozukluğu ve zihin yetersizliği konusunda eğitim verdi. Çalışmayla, kamu hizmetlerinde eşitlik ve duyarlılığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Personel için farkındalık eğitimi düzenlendi

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen “Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler” başlıklı eğitim, İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri Dr. Özge Ünlü ve Doç. Dr. Emre Ünlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Otizm Konfederasyonu iş birliğiyle hayata geçirildi.

“Eşit ve duyarlı hizmette kararlıyız”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, eğitimle birlikte belediye personelinin otizmli bireylerin duyusal hassasiyetleri ve iletişim farklılıkları konusunda daha bilinçli hareket etmesinin amaçlandığını ifade etti. Duman, Buca’da yaşayan her bireye eşit ve duyarlı hizmet sunma kararlılığını vurguladı.

Otizmin görülme sıklığına dikkat çekildi

Eğitimde konuşan Dr. Özge Ünlü, otizmin görülme oranlarının yıllar içinde ciddi biçimde arttığına işaret etti. Ünlü, otizmin herhangi bir sosyoekonomik düzey, etnik köken ya da coğrafyayla sınırlı olmadığını, toplumun her kesiminde görülebildiğini belirtti.

Akademisyenlerden belediyeye teşekkür

Doç. Dr. Emre Ünlü, Buca Belediyesi’nin personeline yönelik bu tür farkındalık eğitimleri düzenlemesini önemli bulduklarını ifade ederek, kamuda bu yaklaşımın yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

Topluma bilinç çağrısı

Buca Otizm Dayanışma Derneği üyesi ve otizmli birey annesi Dilek Menay da toplumda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek, sivil toplum çalışmalarıyla bu alanda bilinç düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirtti.